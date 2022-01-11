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عمر شويل - جدة بطعم مقرمش زي محلات الطرشي أعملي مخلل الزيتون والجزر بطريقة سريعة ومختلفة - ثقفني
يعد مخلل الزيتون والجزر من أجمل أنواع المخللات التي يمكن تناولها بجانب أي أكلة من الأكلات حيث أن يوجد عدد كبير من الأشخاص يعشقون تناول هذا المخلل وقد يواجهون بعض السيدات مشكلة أو صعوبة في تخليل الزيتون أو الجزر، فهم من أنواع المخللات التي تحتاج إلى وقت كثير لتسويتها أو لتخليلها ولكن في هذا المقال يتم تقديم طريقة سريعة جدا لتخليل الزيتون والجزر بكل سهولة وبدون تعب، وهم لا يحتاجون إلى مكونات كثيرة لتجهيزهم وقد يوجد نوعين من الزيتون منه الزيتون الأخضر والزيتون الأسود.
مكونات مخلل الزيتون والجزر
- كمية من الزيتون.
- كمية من الجزر.
- كمية مناسبة من الماء.
- كمية مناسبة من الملح على حسب الرغبة.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العصفر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من حبة البركة.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة عمل مخلل الزيتون والجزر
- يتم تجهيز كمية مناسبة من الزيتون ونقوم بغسله بالماء للتخلص من الأتربة المتعلقة به حيث يتم تحضير طبق عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء ثم نقوم بعمل شق في الزيتون ونتركه في الماء لمدة ثلاثة أيام بشرط ان يتم تغيير الماء مرتين في اليوم.
- وبعد مرور هذه الأيام يتم تجهيز كمية مناسبة من الجزر ويفضل أن يكون صغير الحجم ويتم تقشير الجزر ونقوم بغسله بالماء وقومي بتقطيعه بالشكل المرغوب فيه، حيث نحضر وعاء عميق نضع به كمية مناسبة من الماء وكمية مناسبة من الملح وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض وملعقة واحدة صغيرة الحجم من حبة البركة وملعقة واحدة صغيرة الحجم من العصفر.
- وبعد ذلك نضيف ملعقتان صغيرتان من السكر ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها بإستخدام مضرب السلك للتأكد من ذوبان السكر والملح ثم نحضر برطمان كبير ونظيف ويفضل يكون زجاجي، ونضع فيه هذا البرطمان الزيتون والجزر ثم نضيف خليط الماء ونضع في النهاية ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ويتم غلق البرطمان بشكل جيد ولا تركها حوالي إسبوع حتى يتم تخليلهم.
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