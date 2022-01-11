بطعم مقرمش زي محلات الطرشي أعملي مخلل الزيتون والجزر بطريقة سريعة ومختلفة

يعد مخلل الزيتون والجزر من أجمل أنواع المخللات التي يمكن تناولها بجانب أي أكلة من الأكلات حيث أن يوجد عدد كبير من الأشخاص يعشقون تناول هذا المخلل وقد يواجهون بعض السيدات مشكلة أو صعوبة في تخليل الزيتون أو الجزر، فهم من أنواع المخللات التي تحتاج إلى وقت كثير لتسويتها أو لتخليلها ولكن في هذا المقال يتم تقديم طريقة سريعة جدا لتخليل الزيتون والجزر بكل سهولة وبدون تعب، وهم لا يحتاجون إلى مكونات كثيرة لتجهيزهم وقد يوجد نوعين من الزيتون منه الزيتون الأخضر والزيتون الأسود.

مكونات مخلل الزيتون والجزر

كمية من الزيتون.

كمية من الجزر.

كمية مناسبة من الماء.

كمية مناسبة من الملح على حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العصفر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من حبة البركة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل مخلل الزيتون والجزر