معجزة كريم الفازلين والقهوة لتبييض الوجه وإزالة الجلد الميت لن تصدقي ستجعلك ملكة جمال وأصغر سناً في 3 أيام

نلاحظ أن معظم النساء يقومون بالبحث عن العديد من الطرق المتنوعة حتي تحصل علي بشرة نضرة بيضاء وجميلة، فتلجأ الى اتباع بعض الوصفات والخلطات الطبيعية لما تتميز بالعديد من العناصر الغذائية والطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة بشكل كبير جدا، ومن هذه الوصفات الطبيعية هي استخدام عنصري الفازلين والقهوة التي يكون لهم فاعلية علي الجلد.

خلطة الفازلين والقهوة للوجه

المقادير

ملعقتين كبيرتين من الفازلين الخام.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من زيت لبان الدكر.

استخدام برطمان بلاستيك فارغ.

طريقة التحضير

نقوم بتدفئة ملعقتين كبيرتين من الفازلين الخام في اناء صغير تعرضه للحرارة حتى يتم تسخينه ويكون ملائم لدرجة حرارة الجسم ونقلبة جيدا.

نضيف على الفازلين ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة و ندمجهم مع بعض ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت لبان الدكر ونضيف ملعقة صغيرة من نشا الذرة ونخلط المكونات مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نضع خليط الفازلين والقهوة في برطمان بلاستيك صغير حتى يكون كريمي نستطيع استخدامه من وقت الى آخر.

يجب أن نستخدم الخلطة بشكل مستمر في فترة المساء وعدم تعرض البشرة الى اشعة الشمس.

ونضع الخلطة على البشرة ونفردها جيدا وندلك البشرة به ثم نتركها على البشرة فترة الليل كله.

في صباح اليوم التالي نقوم بغسل الوجه من الخلطة وتمسح البشرة بقطعة قطنية من ماء الورد علي البشرة لغلق مسامها.

خلطة الفازلين والنشا لتبييض البشرة

المقادير

ثلاث ملاعق صغيرة من النشا الذرة.

ثمانية ملاعق صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

علبة بلاستيكية فارغة.

طريقة التحضير