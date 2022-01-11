نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة قرنفل أصنعي معجون أسنان طبيعي منزلي لأسنان كاللؤلؤ خالية من الجير والأصفرار في المقال التالي
معجون الأسنان يعد من مستحضرات التجميل الأسنان التي لا يمكن لأي شخص كان يستغنى عنها سواء السيدات أو الرجال لأنه يعمل على تبييض الأسنان وله القدرة على مقاومة التسوس ويمكنه إزالة طبقات الجير المتراكمة بين الأسنان والتي يكون لها تأثير سلبي على رائحة الفم حيث أنها تتسبب في وجود رائحة كريهة غير محببة، فهذا الجير يتكون من تراكم الأطعمة التي توجد علي الأسنان لذلك من الضروري جدا أن غسل الأسنان بشكل يومي لعدم حدوث هذه المشكلة ولكن معجون الأسنان الذي يوجد في الأسواق قد يحتوي على مكونات إو مواد تتسبب في التهابات في اللثه، وأنها غير قادرة على إزالة الإصفرار الذي يوجد في الأسنان أو التخلص من تراكم الجير الموجود عليها فنجد عدد من الأشخاص يبحثون دائما عن عمل معجون أسنان طبيعي في المنزل، يكون له القدرة على التخلص من هذه المشكلة.
مكونات معجون أسنان بالنشا والقرنفل
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل المطحون.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر الخشن.
- أربع ملاعق صغيرة الحجم من ماء الورد.
طريقة عمل معجون أسنان بالنشا والقرنفل
- يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع به أربع ملاعق صغيرة الحجم من ماء الورد ثم نضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر ويتم تقليبهم مع بعض للحصول على قوام به رغوة.
- وبعد ذلك نضيف إلى هذا الخليط ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل المطحون ثم نضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر الخشن.
- ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها بإستخدام ملعقة أو مضرب سلك حتى نحصل في النهاية على قوام يشبه قوام الكريم ثم نحضر علبة نظيفة ونضع بها معجون الأسنان ويتم غلقها جيدا.
- وعند إستخدام هذا المعجون يتم وضع فرشة الأسنان به ويتم التدليك على الأسنان لمدة خمس دقائق بإستخدام هذه الفرشاة ولابد من الإنتظام عليها مرتين في اليوم صباحا ومساء لإزالة الإصفرار بشكل نهائي من على الأسنان.
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