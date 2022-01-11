بملعقة قرنفل أصنعي معجون أسنان طبيعي منزلي لأسنان كاللؤلؤ خالية من الجير والأصفرار

معجون الأسنان يعد من مستحضرات التجميل الأسنان التي لا يمكن لأي شخص كان يستغنى عنها سواء السيدات أو الرجال لأنه يعمل على تبييض الأسنان وله القدرة على مقاومة التسوس ويمكنه إزالة طبقات الجير المتراكمة بين الأسنان والتي يكون لها تأثير سلبي على رائحة الفم حيث أنها تتسبب في وجود رائحة كريهة غير محببة، فهذا الجير يتكون من تراكم الأطعمة التي توجد علي الأسنان لذلك من الضروري جدا أن غسل الأسنان بشكل يومي لعدم حدوث هذه المشكلة ولكن معجون الأسنان الذي يوجد في الأسواق قد يحتوي على مكونات إو مواد تتسبب في التهابات في اللثه، وأنها غير قادرة على إزالة الإصفرار الذي يوجد في الأسنان أو التخلص من تراكم الجير الموجود عليها فنجد عدد من الأشخاص يبحثون دائما عن عمل معجون أسنان طبيعي في المنزل، يكون له القدرة على التخلص من هذه المشكلة.

مكونات معجون أسنان بالنشا والقرنفل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل المطحون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر الخشن.

أربع ملاعق صغيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل معجون أسنان بالنشا والقرنفل