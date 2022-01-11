بأقل التكاليف الجبنة الشيدر اللذيذة في المنزل فقط بمقدار كوب من الحليب.

بأقل التكاليف الجبنة الشيدر اللذيذة في المنزل تُعد الجبنة الشيدر من أكثر الأجبان المستخدمة في الكثير من المأكولات، حيث يمكن استخدامها في إعداد البرجر أو البيتزا والكثير من الأطعمة اللذيذة ، ونظرًا لتكلفتها الباهظة تسعى الكثير من السيدات إلى البحث عن طريقة إعدادها منزليًا لتوفير الكثير من المال، ومن خلال مقالنا هذا سوف نستكشف سويًا الطريقة المثالية لإعداد جبن الشيدر اللذيذة، بكل سهولة وبأقل التكاليف ولا اروع فتابعونا

الجبنة الشيدر اللذيذة في المنزل

لاعداد الجبن الشيدر بالمنزل ما عليكي سيدتي سوى التعرف على المقادير المستخدمة، كذلك طريقة إعدادها بكل سهولة

أولًا: مكونات عمل الجبن الشيدر

جبن مثلثات( النوع المفضل) نصف علبة

نشا مقدار سبع ملاعق صغيرة

صفار 4 بيضات

ماء مقدار ثلاثة أرباع كوب

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون

لبن بودرة مقدار كوب واحد

زيت مقدار ثلاثة أرباع كوب

ماء بدرجة الغليان

ملح مقدار نصف ملعقة صغيرة

ثانيًا:الطريقة التفصيلية لتحضير الجبن الشيدر