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عمر شويل - جدة بأقل التكاليف الجبنة الشيدر اللذيذة في المنزل فقط بمقدار كوب من الحليب. - ثقفني
بأقل التكاليف الجبنة الشيدر اللذيذة في المنزل تُعد الجبنة الشيدر من أكثر الأجبان المستخدمة في الكثير من المأكولات، حيث يمكن استخدامها في إعداد البرجر أو البيتزا والكثير من الأطعمة اللذيذة ، ونظرًا لتكلفتها الباهظة تسعى الكثير من السيدات إلى البحث عن طريقة إعدادها منزليًا لتوفير الكثير من المال، ومن خلال مقالنا هذا سوف نستكشف سويًا الطريقة المثالية لإعداد جبن الشيدر اللذيذة، بكل سهولة وبأقل التكاليف ولا اروع فتابعونا
الجبنة الشيدر اللذيذة في المنزل
لاعداد الجبن الشيدر بالمنزل ما عليكي سيدتي سوى التعرف على المقادير المستخدمة، كذلك طريقة إعدادها بكل سهولة
أولًا: مكونات عمل الجبن الشيدر
- جبن مثلثات( النوع المفضل) نصف علبة
- نشا مقدار سبع ملاعق صغيرة
- صفار 4 بيضات
- ماء مقدار ثلاثة أرباع كوب
- ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون
- لبن بودرة مقدار كوب واحد
- زيت مقدار ثلاثة أرباع كوب
- ماء بدرجة الغليان
- ملح مقدار نصف ملعقة صغيرة
ثانيًا:الطريقة التفصيلية لتحضير الجبن الشيدر
- احضري وعاء كبير الحجم ومن ثم أضيفي بداخله مقدار الزيت والماء.
- بواسطة مضرب البيض الكهربائي قومي بخلط المكونين معًا حتى تمام التجانس مدة تتراوح بين خمس إلى عشر دقائق إلى أن يصير لون الخليط ابيض اللون.
- عقب ذلك أضيفي صفار البيض ومن ثم قومي بضرب الخليط بواسطة المضرب الكهربائي حتى تتزايد كمية الخليط.
- ثم قومي بإضافة كلٍا من الملح والليمون واستمري في تقليب الخليط جيدًا.
- يلي ذلك إضافة النشا تدريجيًا حتى تمام ذوبانها في الخليط، من ثم أضيفي مقدار اللبن البودرة مع الاستمرار في التقليب حتى امتزاج المكونات
- عقب ذلك اضيفي الجبن المثلثات وامزجي الخليط جيدًا كي يصير متجانسًا.
- قومي بتصفية المكونات ومن ثم قومي بإضافتها إلى وعاء آخر جاف ونظيف.
- احضري وعاء كبير الحجم ومن ثم أضيفي به الماء حتى تصل إلى نصفه ومن ثم ضعيه على النار، وذلك من أجل عمل حمام مائي للمكونات.
- عند غليان الماء قومي بإضافة الخليط ومن ثم قومي بتغطيته مدة لا تقل عن خمسة وأربعين دقيقة.
- عقب ذلك ارفعيه من على النار واتركيه فترة كافية كي يبرد
- اخر خطوة ضعي الخليط بالبراد ( الثلاجة) ليلة كاملة ومن ثم قومي باستخدامه حسب الرغبة والتمتع بطعم الجبن الشيدر اللذيذ بأقل التكاليف.
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