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عمر شويل - جدة بعجينة قطنية أعملي الكرواسون على أصوله بالطريقة الفرنسية بطعم طري ولذيذ كالجاهز - ثقفني
يعتبر الكرواسون هو من أنواع المخبوزات التي تتميز بمذاقها الخاص واللذيذة والتي يتناولها الكثير، فنجد أن الكرواسون يتضمن نسبة كبيرة من الزبدة التي تعطي سعرات حرارية عالية وتعطي للجسم قيمة غذائية عالية، في تداول بيعها في المحلات التجارية والأفران المخصصة لعمل المعجنات والتي نقبل عليها، فتبحث كل ربة منزل على أفضل الطرق للحصول على إعدادها بنفس الشكل وبمذاق.
طريقة عمل الكرواسون
المقادير
- ثلث كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ربع كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- كوب وربع من الدقيق الأبيض.
- ملعقتين كبيرتين من الزبدة.
- استخدام صفار بيضة واحدة.
- ملعقتين صغيرتين من الماء البارد اللازم لخفق البيض.
طريقة التحضير
- نقوم ثلث كوب من الحليب ونضعه في اناء علي النار حتي يتم تسخينه وعندما يبدأ في الغليان نضع ملعقة صغيرة من من السكر الأبيض ثم نضيف رشة صغيرة من ملح الطعام ونقلبهم جيدا مع الحليب.
- نترك الحليب بضع من الوقت حتى يتم تبريده.
- نأتي بوعاء عميق ونضع به الحليب بعد أن يبرد ونضيف عليه ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية وندوبها مع الحليب بشكل جيد.
- ونضيف ربع كوب من الماء الدافئ ثم نقوم باضافة كوب وربع من الدقيق الأبيض وتخلط المكونات مع بعض حتي يتم تشكيل عجينة متماسكة ومرنة.
- نستمر في عجن المكونات مع بعض لمدة خمس دقائق حتى تصبح ناعمة.
- نأتي بوعاء وندهنها بالزيت ونقوم بتغطيتها بمنشفة ونتركها لمدة 60 دقيقة حتي يتم تزايد حجم العجين و يختمر.
- نضغط على العجين باليد حتى يستخرج منه كل ما به من غاز.
- نفرد العجينة على اي شئ مسطح ونضع عليه القليل من الدقيق ونفردها على شكل مستطيل.
- ونستخدم ملعقة كبيرة من الزبدة على نص العجينة ونفردها بالسكين ونبدأ في طي العجين علي بعضه وكل طبقة نقوم بفرد الزبدة عليها حتى نكون ثلاث طبقات وندهنها من اعلي بالزبدة.
- بعد طي العجين عدة طبقات نقوم نفردها بالنشابة ونعيد طيها عدة مرات ووضع الزبدة في كل طبقة.
- ونقوم بتقطيع العجينة الى عدة اجزاء متساوية حتى تصبح على شكل مثلثات.
- و ندهن الصينية بالزبدة ونرص الكرواسون وندخلها الفرن.
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