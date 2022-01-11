بعجينة قطنية أعملي الكرواسون على أصوله بالطريقة الفرنسية بطعم طري ولذيذ كالجاهز

يعتبر الكرواسون هو من أنواع المخبوزات التي تتميز بمذاقها الخاص واللذيذة والتي يتناولها الكثير، فنجد أن الكرواسون يتضمن نسبة كبيرة من الزبدة التي تعطي سعرات حرارية عالية وتعطي للجسم قيمة غذائية عالية، في تداول بيعها في المحلات التجارية والأفران المخصصة لعمل المعجنات والتي نقبل عليها، فتبحث كل ربة منزل على أفضل الطرق للحصول على إعدادها بنفس الشكل وبمذاق.

طريقة عمل الكرواسون

المقادير

ثلث كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب وربع من الدقيق الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

استخدام صفار بيضة واحدة.

ملعقتين صغيرتين من الماء البارد اللازم لخفق البيض.

طريقة التحضير