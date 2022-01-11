بكيلو لبن أعملي الجبنة الشيدر على أصولها بطريقة صحية وأحترافية بطعم زي الجاهز بأقل تكلفة

تعد الجبنة الشيدر من أنواع الجبنة المعروفة والمشهورة في دول كثيرة جدا حيث أن يوجد عدد كبير من الأشخاص يعشقون تناولها في اي وقت من الأوقات وخاصة صغار السن يحبون تناولها في سندوتشات، وعادة يتم إستخدام هذه الجبنة في البيتزا أو بعض الفطائر بشرط أن تكون مبشورة ويوجد نوعين من الجبنة الشيدر وهي الجبنة الشيدر الحمراء والصفراء ومن المعروف أنها لا تحتوي على نسبة كبيره من الملح مثل الجبنة الرومي.

مكونات الجبنة الشيدر

لتر واحد من الحليب السائل.

أربع قطع من الجبنة المثلثات.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

كوب واحد كبير من الحليب البودر.

أربع بيضات.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل الجبنة الشيدر