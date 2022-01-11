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عمر شويل - جدة بكيلو لبن أعملي الجبنة الشيدر على أصولها بطريقة صحية وأحترافية بطعم زي الجاهز بأقل تكلفة - ثقفني
تعد الجبنة الشيدر من أنواع الجبنة المعروفة والمشهورة في دول كثيرة جدا حيث أن يوجد عدد كبير من الأشخاص يعشقون تناولها في اي وقت من الأوقات وخاصة صغار السن يحبون تناولها في سندوتشات، وعادة يتم إستخدام هذه الجبنة في البيتزا أو بعض الفطائر بشرط أن تكون مبشورة ويوجد نوعين من الجبنة الشيدر وهي الجبنة الشيدر الحمراء والصفراء ومن المعروف أنها لا تحتوي على نسبة كبيره من الملح مثل الجبنة الرومي.
مكونات الجبنة الشيدر
- لتر واحد من الحليب السائل.
- أربع قطع من الجبنة المثلثات.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- كوب واحد كبير من الحليب البودر.
- أربع بيضات.
- ربع كوب كبير من الزيت النباتي.
- رشة من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
طريقة عمل الجبنة الشيدر
- في البدايه يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كوب واحد كبير من الحليب البودر وربع كوب كبير من الزيت النباتي ثم نضيف إليهم لتر واحد من الحليب السائل ثم يتم تشغيل الخلاط ونستمر في الخلط حتى يتم الحصول على خليط أو قوام لونه أبيض وناعم.
- وبعد ذلك نحضر طبق ونضع به أربع بيضات بشرط أن يتم فصل البياض عن الصفار ثم نضع صفار البيض بشكل تدريجي في الخلاط على القوام الكريمي ونستمر في تشغيل الخلاط.
- ويتم إضافة أربع ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا ولكن يتم إضافتهم بطريقة تدريجية مع الإستمرار في الخلط حتى نتأكد من ذوبان مسحوق النشا.
- وبعد ذلك نضيف رشة من الملح والكمية تكون على حسب الرغبأ ثم نضع اربع قطع من الجبنة المثلثات وقومي بتشغيل الخلاط حتى تتجانس المكونات مع بعضها ثم نحضر وعاء نظيف ونضع فيه خليط الجبنة الشيدر.
- ونقوم بوضع إناء عميق على النار وبه كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى الغليان وعند غليان الماء نضع الوعاء الذي يوجد به خليط الجبن الشيدر على الإناء وهي طريقة الحمام المائي بشرط أن يتم تغطية الوعاء الذي يوجد به الجبنة.
- ونترك الجبنة على النار لمدة خمسة وأربعون دقيقة تقريبا ثم يتم رفعها من على النار ونتركها حتى تبرد ثم نضعها في الثلاجه لكي تتماسك ويتم تناولها في أي وقت.
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