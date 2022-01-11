مكون سحري لتبييض وتلميع الأسنان وإزالة الجير والأصفرار نهائياً لأسنان بيضاء كالثلج

من أكثر الأشياء التي تحلم بها كل فتاة أو إمرأة هي الحصول على أسنان بيضاء ناصعة البياض فهذا الشيء هو حلم كل شخص سواء للرجال او النساء حيث أن الأسنان التي يكون بها إصفرار تتسبب في إزعاج الكثير من الأشخاص، لان هذا اللون قد يكون ملفت للأنظار وتجعل الإنسان لا يشعر بالثقة في نفسه ويشعر دائما بالخجل والإكتئاب لذلك يرغب كل شخص يعاني من وجود الاصفرار في الأسنان في تبيضها وتنظيفها بطريقة جيدة وصحية دون تأثير أي ضرر على الأسنان أو اللثه، ومن ضمن الأشياء التي تساعد على ذلك هو إستخدام الخلطات الطبيعية مثل خلطة الليمون حيث أن الليمون قادر على إزالة الصفار من على الأسنان من أول مرة وهو له دور كبير أيضا في إزالة طبقات الجير المتراكمأ على الاسنان، فكل هذا يحدث من خلال عدم تنظيف الأسنان بإستمرار حيث ينصح دائما بغسل الأسنان مرتين في اليوم على الأقل صباحا ومساء وتجنب المشروبات التي تعمل على إصفرار الأسنان أو عدم تناولها بكثرة، من أمثله هذه المشروبات هي القهوة أو الشاي ويزداد هذا الأصفرار أحيانا عند الرجال أكثر بسبب تناول السجائر بطريقة كثيرة.

مكونات خلطة الليمون لتبييض الأسنان

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج صودا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من خل التفاح.

فرشاة أسنان.

طريقة عمل خلطة الليمون لتبييض الأسنان