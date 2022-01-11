دلكي بشرتك وجسمك بدلكة الخميرة لتبييض وتقشير الجلد الميت نهائياً وإزالة البقع الداكنة

يعد تبيض الجسم هو احدى أحلام كل فتاة حيث تريد أن تحصل على جسم وبشرة بيضاء وتكون ذات اللون الواحد، كما أن تتعرض البشرة والجسم الي الاسمرار والتهابات الجلد وخاصة في فصل الصيف وذلك التعرض لأشعة الشمس مباشرة، ويحتاج إلى اتباع العديد من الوسائل التي من خلالها تعمل على تفتيح البشرة وترطيبها بشكل آمن وصحي.

ماسك الخميرة والحليب لتبييض البشرة

المقادير

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ربع ملعقة من اللبن البودرة.

قطرتين من ماء الورد.

طريقة التحضير

نستخدم بولة صغيرة ونضع بها ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ثم نضيف ملعقة صغيرة من عسل النحل وملعقة كبيرة من الحليب السائل وملعقة صغيرة من اللبن البودرة وتخلط جميع المكونات مع بعض حتي تصبح عجينة ذات ملمس كريمي.

نغسل البشرة بالماء الفاتر ونقوم وتنظيفها بشكل جيد وتجفيفها.

نضع خلطة الخميرة والحليب علي البشرة بالكامل ونترك الخلطة علي البشرة لمدة 60 دقيقة حتي تجف الخلطة على البشرة.

نغسل البشرة لإزالة الخلطة باستخدام الماء البارد حتى تغلق مسام البشرة تماما.

نضع كريم مرطب على البشرة إذا كان بالبشرة بثور أو وجود أي تجاعيد بها ونضيف على تلك الخلطة بياض حبة واحدة من البيض أو نضيف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نتبع وضع هذه الخلطة على الاقل مرتين كل أسبوع حتي نحصل علي افضل النتائج.

ماسك الخميرة لتقشير الوجه وتبيضه

المقادير

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتين كبيرتين من السكر البني.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير