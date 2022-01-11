كريم الفازلين والنشا اقوي كريم لتبيض البشرة والقضاء علي التجاعيد و البقع خلال 3 أيام فقط

كريم الفازلين والنشا يعد هذا الكريم من اشهر الوصفات الطبيعية التي تساعد و بشكل كبير جدًا على توحيد لون البشرة و القضاء على البقع و المناطق الداكنة سواء في الوجه او في المناطق الحساسة، البشرة من اكثر الاشياء الحساسة في جسم الإنسان كما انها ايضًا من اكثر الاشياء التي تتعرض إلى عوامل خارجية عديدة من اشعة الشمس و استخدام مستحضرات التجميل و العديد من الأشياء الأخرى التي تجعلها تتعرض إلى الاسمرار وظهور علامات التجاعيد في سن صغير، لذلك يجب الاهتمام دائما بالبشرة لانها حساسة لابد من استخدام الوصفات و الكريمات الطبيعية التي تساعدها على النضارة و الحيوية المطلوبة، كريم الفازلين والنشا هذا سوف يجعل بشرتك ناعمه و بياض مثل الثلج لن تحتاجي بعد الان لاستخدام الكريمات الطبية و مستحضرات التجميل.

مكونات كريم الفازلين والنشا

تعد الكريمات الطبيعية من أكثر الوصفات الأمنه و المضمونة جدًا ولا تعرضك إلى اثار جانبية وبالأخص البشرة، احرصي دائما على استعمال المواد الطبيعية، ومكونات هذا الكريم بسيطة جدًا لكن مفعولها اكيد وفعال والمكونات هي:

3 معالق من الفازلين الطبي.

ملعقتين من النشا.

ملعقة من ماء الورد

طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا

مكونات هذا الكريم بسيطة جدًا 3 مكونات فقط ولكن لكل من هذه المكونات مفعول ونتيجة سحرية لتبيض الوجة توحيد لون البشرة كما أنه سوف يساعدك على القضاء على التجاعيد بشكل تدريجي، وسنقدم لكي طريقة تحضيره وهي:

أولاً يا عزيزي قومي بوضع الفازلين الطبي في بوله صغيرة ولابد من التاكد ان الفازلين اصلي لكي تحصلين على النتيجة المطلوبة.

بعد ذلك ضيفي عليها النشا ثم حركيهم مع بعضهم البعض لكي يمتزجا كافة المكونات مع بعضهم.

نضيف عليهم ملعقة ماء الورد لكي يصبح قوام الكريم ناعم كما أن هناك العديد من الفوائد لماء الورد بالاخص للبشرة.

عندما تحصلين على قوام كريمي وناعم هكذا أصبح قوام الكريم جاهز.

طريقة الاستخدام