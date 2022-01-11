بدون فرن… فطائر الطاسة المحشية باللحمة المفرومة في 10 دقائق احلي والذ فطائر للغداء والعشاء

دون فرن… فطائر الطاسة المحشية باللحمة المفرومة في 10 دقائق الفطائر المحشية باللحم المفروم من أكثر الوجبات التي ترغب المرأة في تحضيرها لأنها محببة لدى الأطفال وهي غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتبحث المرأة عن طرق جديدة لتحضير هذه الوجبة بطريقة صحية حتى تكون العجينة هشة وجميلة المذاق، وهذا لأنها واحدة من أهم الوصفات الغذائية والتي يحبها الكبار والأطفال، وهذه الوصفة هي بريطانية الأصل وتتميز بأنه يتم تحضيرها بأقل الإمكانيات المميزة وتتمتع بقيمة غذائية عالية لما تحتوي عليه من لحم وخضروات كثيرة غنية بالعناصر الهامة التي نتعرف عليها.

فطائر الطاسة المحشية باللحمة المفرومة في 10 دقائق

نقوم بتحضير المكونات التي يتم من خلالها تخضير عجينة الفطائر ومكونات تحضير الحشوة التي يتم وضعها في الفطائر، حتى تعطيها المذاق المميز والجميل المفضل لدى الكثير منا، وهذه هي المكونات:

كيلو دقيق.

كوب ماء ساخن.

كوب ونصف زبادي.

نصف كوب زيت ذرة.

ملعقتين خميرة.

ملعقتين سكر.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

رشة ملح صغيرة.

مكونات تحضير حشو الفطائر باللحم

كيلو لحم مفروم.

بصلتين مبشورة.

فلفل أخضر وأصغر وأحمر.

جزرة مبشورة.

ملعقتين صلصة طماطم.

ملعقة جنزبيل.

نصف ملعقة كمون.

ملح.

فلفل أسود.

ربع ملعقة كمون.

طريقة تحضير فطائر اللحم المفروم