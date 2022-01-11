مكون عبقري.. في 3 أيام تطويل الرموش وتكثيف الحواجب مش هتصدقي طول رموشك

مكون عبقري.. في 3 أيام تطويل الرموش وتكثيف الحواجب من الأمور التي تبحث عنها السيدات بكثرة من اجل منحها الطول واللمعان والكثافة التي تحتاجها الرموش من أجل أن تظهر بشكل صحي وجذاب، فقد توجد مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد في إطالة الرموش ومنحها الكثافة التي تحتاجها، بدون أن تتسبب أي أضرار للعين نتيجة استخدام هذه الوصفات المحضرة من المكونات الطبيعية ومنها زيت الخروع وزيت الزيتون الفعال في تغذية جذور الرموش ومنحها الطول التي تحتاجه.

تطويل الرموش وتكثيف الحواجب في 3 أيام فقط

يمكنك الحصول على شعر رموش صحي من خلال استخدام بعض الوصفات الهامة التي تتميز بأنها غنية بالمركبات الطبيعية والخصائص الفعالة لمنحها الطول.

فمن الممكن أن يتم استخدام زيت الخروع وزيت جوز الهند أو جل الصبار والفازلين أو زيت الزيتون والشاي الأخضر.

فهذه المواد غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعمل على تقوية الرموش ونموها بشكل طبيعي.

زيت الخروع لاطالة الرموش

من الممكن استخدام زيت الخروع حتى يتم إطالة الرموش والعمل على نمو الشعر بها مما يعمل على منحها الكثافة التي تحتاجها.

حيث ان زيت الخروع غني بالأحماض الدهنية الفعالة التي تعمل على تأخير تساقط الشعر في الرموش.

ومن الممكن استخدام زيت الخروع النقي للاستفادة من العناصر الهامة التي يحتوي عليها عن طريق وضعه يوميا على الرموش.

ولكن يجب أولا التأكد من أن هذه الرموش خالية من آثار المكياج التي تتراكم عليها ويتم غسل العين باستمرار حتى يتم الحصول على رموش كثيفة.

زيت جوز الهند لإطالة الرموش