بدون كحت.. بسرعه الصاروخ تنظيف الكرشة والتخلص من الزفارة نهائيا هتكون زي القشطة

بدون كحت.. بسرعه الصاروخ تنظيف الكرشة والتخلص من الزفارة تعاني العديد من السيدات خلال تنظيف الكرشة لكونها تحتاج لمجهود كبير حتى تصبح نظيفة بشكلٍ كامل، وذلك يكون من الأمور الأشد ازعاجًا لربة المنزل أثناء تحضيرها للطبخ، لهذا سنقوم بسرد طريقة تنظيف ممتازة للكرشة لكم في المقال التالي، حتى يكون من السهل على كل سيدة تحضيرها بأبسط الطرق وبدون مجهود كبير، كما سنضيف بعض المعلومات عن فوائدها الرائعة والتي لا يعلم عنها الكثيرين، والآن سنترككم مع البيانات.

أسهل وأفضل طرق تنظيف الكرشة

تعد من أحسن الطرق في تنظيف الكرشة هي استخدام ملح الليمون أو الدقيق، وكلا الطريقتين أثبتوا أنهم الحل الأمثل مع كل سيدة قامت بالتنظيف باستخدام واحدة منهما، لهذا فإليكم شرح الطريقتين:

الطريقة الأولى: تنظيف الكرشة باستخدام الدقيق والخل

في البداية يجب معرفة أن الكرشة يجب أن يتم شرائها طازجة.

ولتنظيفها يتم وضع مياة على النار وإضافة خل وملح بها وتترك حتى تصل لدرجة الغليان، ثم يتم وضع الكرشة وتركها تغلي بالماء.

وبعد ذلك يتم اخراجها وازالة الطبقة السوداء الظاهرة عليها باستخدام سكين أو ملعقة، وهذا يتم حتى تصبح الكرشة بيضاء اللون.

ثم نأتي للخطوة التالية، وهي وضع الكرشة في إناء به لتر ماء وملعقة بيكنج بودر لمدة عشر دقائق فقط.

وبعدها يتم اخراجها من الماء وغسلها بالدقيق، وبذلك تنتهي عملية التنظيف وتكون الكرشة على أتم استعداد للطهي.

الطريقة الثانية: تنظيف الكرشة باستخدام ملح الليمون

وتكون هذه الطريقة مختلفة قليلًا، حيث سيتم رش الكرشة بنصف كوم من ملح الليمون، ثم يضاف لها ماء مغلي حتى تصبح مغطاه به.

وتترك الكرشة بالماء والملح لساعة، وبعدها يتم غسل الكرشة.

وحينها سنرى أن الطبقة السوداء عليها قد تفتتت وصار بمقدورنا إزالتها بسهولة بإستخدام أيدينا، لذلك نقوم بفركها فقط لازالتها.

كذلك فيتم وضع الكرشة تحت المياه بعد إزالة بقايا طبقة السواد لمدة 10 دقائق حتى تكون نظيفة بشكل تام.

بعد هذا يتم اخراجها من الماء ووضع ملح الليمون عليها لساعة، ويتم استخدام سكينة أو ملعقة لتنظيف الطبقة الغامقة.

وعند إتمام ذلك تُغسل بالماء الجاري.

وتكون الخطوة التالية في تنظيفها هي وضع ملح الليمون عليها لمدة ¼ ساعة وعند اخراجها تُكرر عملية التنظيف.

وهذا حتى تصبح بيضاء.

وبعدها تُغسل بالماء والصابون، وتوضع في قِدر به خل وملح وليمون حتى يتم التخلص من أي روائح بها

فوائد الكرشة لكل من يأكلها