نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة وخلطة أرز رهيبة أعملي محشي الكرنب مستوي ولذيذ على الطريقة المصرية بطعم أول مرة تدوقيه في المقال التالي
مع دخول فصل الشتاء يتم الناس بالاهتمام ببعض الاكلات المميزة اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس والتي تساعد على التدفئة للجسم، ومن أهم هذه الأكلات هي عمل محشي الكرنب والذي يعتبر من أهم الأكلات الشعبية المصرية والتي يحبها الكثير، كما أنها من أكثر الأكلات التي يتم تقديمها في العزائم والمناسبات، ومن خلال بعض السطور سوف يتم التعرف على طريقة خلطة المحشى الكرنب بشكل تفصيلي.
طريقة عمل خلطة محشي الكرنب وطريقة تجهيزة في المنزل
حتى تقومي بعمل محشي لذيذ الطعم متميز لابد من الاهتمام بالخلطة بشكل دقيق حتى تكون مضبوطة بشكل افضل، كما أن هذه الخلطة تحتوي على العديد من الفوائد المتعددة للجسم فهي تحتوي على عناصر غذائية متنوعة وطريقة عمل المحشي بشكل كامل كالأتي:
المكونات
- عند واحده من الكرنب صغيرة.
- عدد بصلتين كبار الحجم يتم تقطيعها قطع صغيرة.
- نصف كيلو من الأرز الأبيض.
- كيلو من الطماطم المعصورة جيدًا.
- أربع معالق من صلصة الطماطم.
- حزمة من الشبت، حزمة من البقدونس، حزمة من الكزبرة الخضراء.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
- بهارات محشى.
- رشة صغيرة من الزعتر.
- رشة من الزنجبيل صغيرة.
- ملعقتين من الزيت النباتي.
طريقة التحضير
- احضري حلة مناسبة الحجم.
- قومي بوضع الزيت.
- اتركيه حتى يسخن قليلًا.
- قومي بإضافة البصل وقلبيه حتى يذبل.
- أضيفي صلصة الطماطم إليه.
- اتركيه حتى يتم تسبيكها.
- أضيفي الآن جميع البهارات التي تم تحضيرها مع التقليب المستمر للمكونات.
- الان قومي بفرم الكزبرة الخضراء، وايضًا والشبت، والبقدونس.
- اخلطيهم أيضًا مع باقي الخليط.
- قلبي كل الخليط جيدًا.
- الان احضري الارز ويشترط أن يكون مغسول ومنقوع مسبقًا.
- أضيفي الأرز الى كل الخليط، وقومي بالتقليب.
- استمري حتى يندمج مع كل الخليط .
- أضيفي الآن معجون الصلصة في النهاية ليعطي الخلطة الطعم واللون أيضًا بشكل مضبوط.
- قطعي الكرنب وقومي بسلق الأوراق وتقطيعها إلى أوراق مناسبة.
- قومي بحشو كل ورقة ولفها جيدًا ووضعها في اسفل الحله.
- استمري في ذلك حتى تنتهي كل الكمية بشكل كامل.
- ضعي الام المحشي على النار وأضيفي إليه مقدار مناسب من الشوربة واتركيه حتى ينضج تمامًا.
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