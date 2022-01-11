بتتبيلة وخلطة أرز رهيبة أعملي محشي الكرنب مستوي ولذيذ على الطريقة المصرية بطعم أول مرة تدوقيه

مع دخول فصل الشتاء يتم الناس بالاهتمام ببعض الاكلات المميزة اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس والتي تساعد على التدفئة للجسم، ومن أهم هذه الأكلات هي عمل محشي الكرنب والذي يعتبر من أهم الأكلات الشعبية المصرية والتي يحبها الكثير، كما أنها من أكثر الأكلات التي يتم تقديمها في العزائم والمناسبات، ومن خلال بعض السطور سوف يتم التعرف على طريقة خلطة المحشى الكرنب بشكل تفصيلي.

طريقة عمل خلطة محشي الكرنب وطريقة تجهيزة في المنزل

حتى تقومي بعمل محشي لذيذ الطعم متميز لابد من الاهتمام بالخلطة بشكل دقيق حتى تكون مضبوطة بشكل افضل، كما أن هذه الخلطة تحتوي على العديد من الفوائد المتعددة للجسم فهي تحتوي على عناصر غذائية متنوعة وطريقة عمل المحشي بشكل كامل كالأتي:

المكونات

عند واحده من الكرنب صغيرة.

عدد بصلتين كبار الحجم يتم تقطيعها قطع صغيرة.

نصف كيلو من الأرز الأبيض.

كيلو من الطماطم المعصورة جيدًا.

أربع معالق من صلصة الطماطم.

حزمة من الشبت، حزمة من البقدونس، حزمة من الكزبرة الخضراء.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

بهارات محشى.

رشة صغيرة من الزعتر.

رشة من الزنجبيل صغيرة.

ملعقتين من الزيت النباتي.

طريقة التحضير