نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو أكبر من 30.. طريقة عمل كريم الطماطم الكوري لبشرة أصغر 10 سنوات وأفتح 7 درجات ستذهلك النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل كريم الطماطم الكوري وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققته المنتجات الكورية في الأسواق، اليوم نقدم لكي طريقة عمل كريم الطماطم الكوري بمكونات طبيعية ١٠٠٪ ، لتحصلي على بشرة مثالية خالية من العيوب بطريقة طبيعية بلا مواد كيميائية ضارة، ودون الحاجة لإنفاق الكثير من الأموال لشراء المنتجات الكورية المستوردة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعينا.

طريقة عمل كريم الطماطم الكوري

هذه الوصفة مناسبة لجميع أنواع البشرة ( في حالة البشرة الحساسة قومي بعمل اختبار حساسية للوصفة قبل الاستخدام ) كما يمكن استخدامها للأطفال فوق سن العشر سنوات فهي تعتبر الوصفة السحرية لتفتيح البشرة .

المكونات:

حبة طماطم متوسطة.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة أو دقيق المخبوزات.

كبسولة فيتامين e أو أوميجا ٣(اختياري).

ملعقة صغيرة من الجلسرين الطبي.

طريقة التحضير:

قومي بتقطيع الطماطم إلى مربعات صغيرة وضعيها على نار متوسطة مع القليل من الماء وبعد تبخر معظم المياه قومي بتصفية المزيج واتركيه ليبرد.

اضيفي نشا الذرة إلى ١٠ ملاعق طعام من المزيج السابق.

ضعي الخليط علي نار هادئة وقلبيه لبضعة دقائق.

اتركي المزيج ليبرد ثم اضيفي إليه الجلسرين وفيتامين e.

اتركي المزيج ليبرد تماما ثم غطيه.

طريقة استخدام الكريم على البشرة

للحصول علي بشرة مشدودة وصحية، والتخلص من البقع والتجاعيد قومي باستخدام كريم الطماطم كالآتي:

قومي بغسل وجهك جيدا بماء فاتر وجففي بشرتك برفق.

قومي بتوزيع الكريم على بشرة الوجه والرقبة.

اتركيه على بشرتك لمدة ١٠ دقائق.

اغسلي وجهك جيدا من الكريم ورطبي بشرتك بكريم الترطيب الخاص بكي.

تنويه: مدة بقاء الكريم في الثلاجة دون أن يتعفن هي أسبوعين في حالة استخدام فيتامين(e) أما في حالة التخلي عن وضعه تصبح ٣ أيام.

فوائد الطماطم للبشرة

يحتوي عصير الطماطم على كمية كبيرة من فيتامين ج، بالإضافة إلى احتواءه على مادة الايسوبين، مما يجعله الاختيار الأمثل للعناية بالبشرة حيث يساعد على:

حماية البشرة من الأكسدة وأشعة الشمس الضارة.

زيادة إفراز البشرة للكولاجين.

تفتيح البشرة والتخلص من البقع المزعجة.

تقليل دهون البشرة والوقاية من حب الشباب.

قبض المسامات المفتوحة.

التخلص من الاحمرار والحساسية.

التخلص من الرؤوس السوداء.

وبهذا نكون قد قدمنا لكي اليوم طريقة عمل كريم الطماطم الكوري ، وكيفية تطبيقه على البشرة للاستفادة بفوائد الطماطم الغنية.