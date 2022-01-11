حاجة من الأخر... طريقة عمل فتة شاورما الدجاج واللحم السورية بالطريقة الأصلية طعمها حلو جدا

عمل فتة شاورما الدجاج واللحم السورية، فتة شاورما اللحم والدجاج من الوجبات المفضلة لدى الكثير فقد اشتهرت الشاورما السوري في مصر كثيرًا وفي أنحاء الوطن العربي ولم تكتفي الشاورما على الساندوتشات فقط بل تطورت إلى فتة الشاورما ذات الطعم الرائع كما أنها حازت أيضًا على شهرة كبيرة ولذلك إليكم طريقة عمل فتة شاورما اللحم والدجاج في المنزل.

عمل فتة شاورما الدجاج واللحم السورية

مكونات المستخدمة لعمل فتة شاورما الدجاج

ثلاثة أرغفة من عيش الشاورما.

كوبين من الأرز.

ملعقة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقتين من الزبدة.

قطعتين شرائح من صدور الدجاج.

ثلاثة أكواب من مرقة الدجاج.

نصف كوب من الزيت.

ملعقتين من الصنوبر.

بهارات شاورما.

ملعقة قرفة.

ملعقة ثوم مهروس.

كوب لبن رايب.

ملعقتين من البقسماط.

زيت للقلي.

بصل شرائح.

طريقة تحضير فتة شاورما الدجاج

نقوم بتقطيع الخبز إلى قطع صغيرة ونحضر مقلاة نضع بها زيت القلي ونضعها على النار.

ونقوم بقلي الخبز في الزيت حتى يصبح مقرمش ثم نخرجه على ورق مطبخ.

نقوم بغسل الرز وينقع فيه لمدة نصف ساعة.

نحضر إناء آخر ونضع فيه الزبدة ونضعه على النار.

بعد نقع الأرز نصفيه ونضعه على الزبدة ثم نضيف الملح ومرقة الدجاج ونتركه حتى يتشرب.

نقوم بقلي شرائح الدجاج في الزيت ومعه الصنوبر.

نضيف عليها جميع البهارات والتوابل ونقلبها جيدًا.

نحضر طبق التقديم ونضع الأرز والخبر ونضيف اللبن مع الملح ىالثوم ونضع على الوجه الدجاج ثم يتم تقديمه.

طريقة فتة شاورما اللحم

مكونات فتة شاورما اللحم

نصف كيلو شرائح من اللحم.

بصلة شرائح.

بهارات شاورما.

نصف كوب من الزيت.

ربع كوب طحينه.

ملعقتين من عصير الليمون.

ربع كوب ماء.

ملح وفلفل أسود.

خبز شاورما قطع.

تحضير فتة شاورما اللحم

نقوم أولا بتحمير الخبز في الفرن حتى يأخذ اللون الذهبي المقرمش.

في وعاء نضع اللحم مع ملعقتين زيت ونضيف البهارات والبصل والملح والفلفل ونقلبها حتى تنضج.

نضع ألطحينه في طبق وعليها الليمون والماء ونقلبها.