ضاع عمرك وانتي بشتريها.. طريقة عمل الطماطم البودر بطريقة مختلفة مش هتخطر على بالك

عمل الطماطم البودر بطريقة مختلفة، الطماطم البودر من أكثر النكهات المشهورة في جميع المطابخ حول العالم فهي تضيف مذاق خاص ونكهة مميزة في جميع الوجبات وخاصة البطاطس والدجاج الكرسبي والبيتزا وغيرها كما يمكن تحضيرها في المنزل باستخدام مكونات وخطوات بسيطة بدون تعب أو مجهود والنكهة أقوى وافضل من شرائها من الخارج وإليكم الطريق تابعونا.

عمل الطماطم البودر بطريقة مختلفة

سوف نقدم لكم طريقة عمل الطماطم البودر في البيت

المكونات المستخدمة لعمل الطماطم البدور

مقدار كيلو من قشر الطماطم.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من السكر.

ربع ملعقة من بودره الثوم.

ربع ملعقة من بودره الريحان.

طريقة تحضير الطماطم البودر

نحضر الصينية المخصصة للميكروييف ونضع بها ورقة من الزبدة.

نضه قشر الطماطم على ورق الزبدة ونقوم بتوزيعها على الورقة بالكامل بمسافات بعيدة.

نضع الصينية داخل الميكروويف لمدة خمس دقائق وتكون درجة الحرارة العالية حتى تجف قشور الطماطم تمامًا.

نُخرج الصينية من الميكروويف وننتظر حتى تبرد القشور ثم نضعها في مطحنة التوابل.

نقوم بطحن القشور جيدًا مع الملح والسكر والثوم والريحان حتى تكون كالبودرة.

نحضر برطمان جاف ونظيف نضع به الطماطم البودر ونغلقه جيدًا ثم نستخدمه في أي وقت.

أفضل طريقة لعمل الطماطم البودر

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل الطماطم البودر في البيت

المكونات المستخدمة لعمل الطماطم البودر

كيلو من الطماطم الناضجة.

رشه من الملح.

رشه من السكر.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقة من الريحان.

ربع ملعقة بابريكا.

طريقة تحضير الطماطم البودر في البيت