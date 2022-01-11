وفرى فلوس واعمليه في البيت... سر عمل ألسابليه الناعم الدايب دوب بمقادير مضبوطة احلي من الجاهز

عمل ألسابليه الناعم الدايب دوب، ألسابليه من أفضل وألذ أنواع الحلويات وكثير من محبي ألسابليه يفضلونه بجميع الطرق سواء ألسابليه السادة أو ألسابليه بالشيكولاتة أو المربى كما يمكن صنعه في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وبدون مجهود ويكون مثل الموجود في المحلات وأفضل صحيًا أيضًا ولذلك سنقدم لكم طرق عمل ألسابليه في المنزل.

عمل ألسابليه الناعم الدايب دوب

يمكن تحضير ألسابليه في المنزل بمكونات بسيطة جدا وهي:

المقادير المطلوبة طريقة عمل ألسابليه في المنزل

كيلو من الدقيق.

كوبين من الزبدة.

عدد اثنين صفار بيضة.

نصف ملعقة فانيليا.

نصف كوب من السكر البودرة.

طريقة التحضير طريقة عمل ألسابليه في المنزل

نحضر طبق ونضع فيه السكر البودرة والزبدة باستخدام المضرب الكهربائي نقوم بضرب المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة صفار البيض إلى المكونات مع الدقيق.

نستمر في ضرب المكونات حتى نحصل على قوام العجينة.

نضع الوعاء في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماسك قليلًا.

نُخرج العجينة ونفرده على ورقة من الزبدة و باستخدام الأشكال الدائرية نقوم بتقسيم العجين.

نحضر الصاج أو الصينية ونضع بها ورقة زبدة ونرص بها قطع ألسابليه.

نقوم بإشعال الفرن في درجة حرارة متوسطة ونضع بها الصاج.

ننتظر حتى ينضج ألسابليه ثم نخرجه من الفرن.

نقوم بلصق قطعتين باستخدام المربى ونضع على الوجه السكر البودر.

طريقة عمل ألسابليه بالشيكولاتة

نستخدم نفس المكونات السابقة ونقوم بإضافة كوب من صوص الشيكولاتة مع نصف كوب من المكسرات المشكلة وتتم طريقة تحضيره كالتالي:

طريقة التحضير ألسابليه بالشيكولاتة

نقوم بتحضير ألسابليه بنفس طريقة الخطوات السابقة.

بعد أن نخرج ألسابليه من الفرن نقوم بلصق قطع ألسابليه مع بعضها.

نكرر الخطوة حتى ننتهي من الكمية الموجودة.

نقوم بوضع باقي صوص الشيكولاتة على ألسابليه ثم نرش قطع المكسرات.

طريقة عمل ألسابليه بالكاسترد