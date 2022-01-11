لبياض الثلج.. كريم البطاطس لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد لبشرة صافية كالزجاج لن تحتاجي لوضع مكياج

تبحث الفتيات عن طريقة لتفتيح البشرة وترطيبها بمكونات طبيعية، لذا سنطبق اليوم وصفة فرنسية لعمل كريم البطاطس لتبييض البشرة ، للحصول على بشرة بيضاء ناعمة ورطبة بمكونات متوفرة في المنزل، دون الحاجة لشراء كريمات تفتيح باهظة الثمن وتحتوى على مواد كيميائية تضر بشرتك على المدى البعيد، ولمعرفة طريقة عمل كريم البطاطس تابعونا.

كريم البطاطس لتبييض البشرة

هذا الكريم مناسب لجميع أنواع البشرة والمرأة الحامل أيضا، غير انه يعتبر ماسك المناسبات العجيب، حيث انه يساعد على التخلص من النمش التصبغات الناتجة عن تغير الهرمونات أثناء الحمل وفي نفس الوقت لا يضر بصحة الجنين.

المكونات:

حبة بطاطس متوسطة مسلوقة.

بالإضافة الى ملعقة طعام من مسحوق الكركم.

ونصف كوب من ماء سلق البطاطس.

وعصير نصف ليمونه.

ملعقة طعام جل صبار.

وبالإضافة الى ملعقة طعام زيت جوز هند.

طريقة التحضير:

نقوم بهرس البطاطس جيدا.

بعد ذلك نضع البطاطس وجل الصبار وعصير الليمون وماء سلق البطاطس في الخلاط الكهربائي ونخلط جيدا حتى نحصل على خليط ذو قوام كريمي.

ثم بعد ذلك نضيف الكركم وزيت جوز الهند للخليط ونقلب جيدا.

وبعدها نفرغ الخليط في علبة محكمة الغلق ونضعها في الثلاجة.

كريم البطاطس لتفتيح الوجه بسرعة

قبل الاستخدام نقوم بتنظيف عميق للبشرة ونتأكد من خلو البشرة من أي جروح أو خدوش

ثم بعد ذلك نقوم بتطبيق الخليط علي البشرة بالكامل مع التدليك بأطراف الأصابع.

بعد ذلك نترك الخليط علي البشرة لمدة ٢٠ دقيقة.

ولضمان الحصول على أفضل نتيجة نقوم بتكرار استخدام الكريم يوميا قبل النوم.

فوائد البطاطس للبشرة

نظرا لاحتواء العنصر الأساسي في الوصفة وهو البطاطس علي فيتامين “أ” و”ب” و”ج” بالإضافة إلى احتواءها بشكل أساسي على انزيم الكاتيكوليز فإن لتطبيق كريم البطاطس على بشرة الوجه عدة فوائد أهمها:

تنعيم وترطيب البشرة الجافة.

زيادة نضارة البشرة وتفتيح البقع الداكنة.

علاج حروق الشمس واسمرار البشرة الناجم عنها.

تنظيف البشرة والتخلص من الفطريات الموجودة في المسام.

تقليل التجاعيد.

علاج الهالات السوداء وترطيب منطقة تحت العين.

التخلص من الرؤوس السوداء.

تعزيز افراز الكولاجين في البشرة.

مما يجعل كريم البطاطس لتبييض البشرة هو أفضل الحلول الطبيعية لبشرة جميلة وصحية وخالية من العيوب.