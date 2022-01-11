نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير الدجاج المقرمش اللذيذ بمذاق شهي مثل المطاعم في المقال التالي
يكثر تحضير الدجاج في المنزل لذلك نجد أن كثير من التساؤلات والاستفسارات عن الدجاج والتي تشمل تتبيلة الدجاج أو تحضير الدجاج المشوي أو قرمشة الدجاج مثل المطاعم حتى يقبل عليه الأطفال والكبار فقط والرغبة في ذات الوقت لتكون الوجبه صحية ومناسبة لإكتساب الجسم البروتين اللازم، حيث يعتبر الدجاج المقرمش من الأشياء المرتبط ظهورها بالمطاعم وتبدع في طريقة التحضير لذلك ما هو السر في تحضيرها بذلك الشكل خاصة أن الفراخ المقرمشة تعطي لون جذاب من الخارج لذلك يصبح المذاق الخاص بها رائع وشهي وفي ذات الوقت ذات شكل الخارجي مبهر، ويرجع السبب في تلك القرمشة هو احتواء الفراخ على التتبيلة والتوابل الخارجية التي تجعلها مقرمشة ولذيذة مثل المطاعم والتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير الدجاج المقرمش
مكونات التحضير:
- دجاجة صغيرة الحجم.
- عبوة زبادي واحده.
- أربع ملاعق من الدقيق الناعم.
- عدد بيضة واحده.
- شطة في حالة الرغبة في المذاق الحار.
- ملعقة من مسحوق الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير:
- عند بداية تحضير الدجاج لا بد من غسل الدجاج بشكل عميق وتنظيفها بالملح والخل والليمون ثم وضعها في الماء مدة ربع ساعه على الأقل حتى يتم نقعها جيداً.
- يتم تقطيع الدجاجة إلي أربع أجزاء كما هي واذا كنت تريد الحصول على مزيد من القرمشة يجب تقطيعها إلي 8 قطع.
- يتم تحضير طبق عميق لتحضير التتبيلة ويوضع فيه البيضة ثم يتم اخفاقها بإستخدام مضرب يدوي حتى تعلو وتصبح هشه بالإضافة إلي الزبادي وتقليبهم مع المضرب اليدوي حتى الامتزاج.
- وضع قطع الدجاج في تتبيلة الزبادي وتقليبها بالإضافة إلي التوابل من الملح والفلفل الأسود والاستمرار في عملية التقليب بعد ذلك يتم وضع التتبيلة مع الدجاج في الثلاجة.
- يتم تحضير طاسة ووضع كمية مناسبة من الزيت النباتي النقي يفضل عالي الجودة، ويتم تحضير طبق الدقيق ونخرج قطعة من الدجاج كما هي بالتتبيلة ويوضع فى الدقيق ثم الزيت عندما يسخن.
- يجب أن تكون النار هادئة ويتم تقليب الدجاج باستمرار حتى تمام النضج وبعد ذلك يتم إخراج الدجاج مقرمش ولذيذ.
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