أسرار تحضير الدجاج المقرمش اللذيذ بمذاق شهي مثل المطاعم

يكثر تحضير الدجاج في المنزل لذلك نجد أن كثير من التساؤلات والاستفسارات عن الدجاج والتي تشمل تتبيلة الدجاج أو تحضير الدجاج المشوي أو قرمشة الدجاج مثل المطاعم حتى يقبل عليه الأطفال والكبار فقط والرغبة في ذات الوقت لتكون الوجبه صحية ومناسبة لإكتساب الجسم البروتين اللازم، حيث يعتبر الدجاج المقرمش من الأشياء المرتبط ظهورها بالمطاعم وتبدع في طريقة التحضير لذلك ما هو السر في تحضيرها بذلك الشكل خاصة أن الفراخ المقرمشة تعطي لون جذاب من الخارج لذلك يصبح المذاق الخاص بها رائع وشهي وفي ذات الوقت ذات شكل الخارجي مبهر، ويرجع السبب في تلك القرمشة هو احتواء الفراخ على التتبيلة والتوابل الخارجية التي تجعلها مقرمشة ولذيذة مثل المطاعم والتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الدجاج المقرمش

مكونات التحضير:

دجاجة صغيرة الحجم.

عبوة زبادي واحده.

أربع ملاعق من الدقيق الناعم.

عدد بيضة واحده.

شطة في حالة الرغبة في المذاق الحار.

ملعقة من مسحوق الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

زيت للقلي.

طريقة التحضير: