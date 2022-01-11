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عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالمقادير في المنزل والطعم خيال - ثقفني
مع اقتراب موسم الأعياد تتساءل الكثيرات من الأمهات حول أفضل وأسهل طريقة تقوم من خلالها بمعرفة طريقة عمل بسكويت جوز الهند، حيث تنتشر الكثير من الطرق والمقادير المختلفة، وهو ما قد يشعرها بالحيرة، لذا فنحن سوف نقدم لكل ربة منزل أفضل وأسهل طريقة اعداد بسكويت جوز الهند، وهو ما سوف نعرضه لكم تفصيلاً في السطور الآتية.
مكونات تحضير بسكويت جوز الهند
- سوف نحتاج إلى 4 بيضات.
- مقدار ثلث كوب من الجوز المُحمص والمَجروش.
- مقدار 2 كوب ونصف من جوز الهند المبشور أو الناعم حسب الرغبة.
- فقط سوف نحتاج إلى ربع كوب مِن الكَرز المقطع، ويفضل أن يكون الكرز مسكّر.
- ربع كوب فقط من السكَّر ذات الحبيبات الناعمة.
- مقدار ثلث كوب من الشوكولاتة.
- رشة ملح.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا، ويفضل أن تكون سائلة.
سوف تستغرق مدة تجهيز المكونات 15 دقيقة، وكذلك مدّة الطَّهي تستغرق 10 دقائق، وهذه الكمية سوف تكفي لحوالي 25 شخص، ويمكنك زيادة أو نقصان المكونات حسب الرغبة.
طريقة التَّحضير بسكويت جوز الهند
- في البداية نقوم بوضع رف الفُرن الشبكة في منتصف الفُرن، ثم بعدها يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180°.
- نجهز الصواني، ويفضل أن تكون تلك الصواني ذات حوافٍ قصيرة بعض الشيء.
- نقوم بدهنها بالزبدة أو وضع بداخلها ورق الزبدة.
- نضع السكر، والملح وبياض البيض، وكذلك الفَانيلاَّ والجوز في وعاء من الستانليس ستيل.
- نقوم بخلطِ كافة المكونات بشكل جيد مع بعضها البعض، وذلك باستخدام ملعقة خشبية.
- يتم وضع هذا الوعاء داخل حمام مائي ساخن، نقوم بعدها برفعه فوق نار متوسطة الحرارة.
- يتم تحريك كافة المكوّنات معاً بشكلٍ جيد وسريع، وذلك لمدَّة تصل إلى سبع إلى ثماني دقائق كحد أقصى، وذلك حتى يسخن الخليط.
- نقوم بإضافة الكرز إلي الخليط، ثم يترك الخليط حتى يصبح بارد.
- نضيف جوز الهند والشوكولاتة إليه، مع تقليب كافة المكوّنات معاً.
- يتم وضع عجينة البسكويت بعد تشكيلها إلى كرات داخل الصَّواني التي قد قمنا بتجهيزها في البداية.
- تترك بعض المسافة بين كل قطعة بسكويت وأخرى، وهذه والمسافة حوالي 5 سم.
- يخبر البَسكويت داخل الفرنٍ الساخنٍ، وذلك فقط لمدّة من 10 دقائق إلى 12 دقيقة، وذلك حتى يصبح أسفل البسكويت ذات لون ذهبي.
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