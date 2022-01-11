طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالمقادير في المنزل والطعم خيال

مع اقتراب موسم الأعياد تتساءل الكثيرات من الأمهات حول أفضل وأسهل طريقة تقوم من خلالها بمعرفة طريقة عمل بسكويت جوز الهند، حيث تنتشر الكثير من الطرق والمقادير المختلفة، وهو ما قد يشعرها بالحيرة، لذا فنحن سوف نقدم لكل ربة منزل أفضل وأسهل طريقة اعداد بسكويت جوز الهند، وهو ما سوف نعرضه لكم تفصيلاً في السطور الآتية.

مكونات تحضير بسكويت جوز الهند

سوف نحتاج إلى 4 بيضات.

مقدار ثلث كوب من الجوز المُحمص والمَجروش.

مقدار 2 كوب ونصف من جوز الهند المبشور أو الناعم حسب الرغبة.

فقط سوف نحتاج إلى ربع كوب مِن الكَرز المقطع، ويفضل أن يكون الكرز مسكّر.

ربع كوب فقط من السكَّر ذات الحبيبات الناعمة.

مقدار ثلث كوب من الشوكولاتة.

رشة ملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا، ويفضل أن تكون سائلة.

سوف تستغرق مدة تجهيز المكونات 15 دقيقة، وكذلك مدّة الطَّهي تستغرق 10 دقائق، وهذه الكمية سوف تكفي لحوالي 25 شخص، ويمكنك زيادة أو نقصان المكونات حسب الرغبة.

طريقة التَّحضير بسكويت جوز الهند