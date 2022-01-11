خلطة المحشي السرية.. أسهل طريقة للف ورق العنب وسر الطعم الرهيب لألذ طبق محشي لأسرتك

أسهل طريقة للف ورق العنب، حيث إن محشي ورق العنب من أشهر الأطباق الموجودة في جميع الدول العربية حيث انه دائما ما يتم تقديمه من ضمن الأطباق الرئيسية واشتهر طبق ورق العنب في مصر وبلاد الشام وبعض البلاد الأخرى و سنتعرف اليوم على طريقة لفه بطريقة سهلة.

أسهل طريقة للف ورق العنب

يعتبر ورق العنب من النباتات التي تتميز باحتوائها على جميع العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان من فيتامينات وألياف أيضا وبسبب تلك المعادن الموجودة فيها تقوم بتزويد الجسم بكل ما يحتاجه وتعطيه قوة ونشاط، كما يعتبر المحشى من اشهي الأطباق التي يبحث عنها الجميع.

خلطة المحشي السرية

نصف كيلو من ورق العنب الأخضر الطازج.

ربع كيلو من اللحم مفروم حسب الرغبة.

ربع كيلو من الأرز الأبيض المنقي والمغسول جيدا.

ملعقة نعناع ناشف.

ملعقة من ( الكزبرة-الكمون- بن القهوة لتعزيز الطعم وهذا هو السر- مكعب من مرقة الدجاج)

أربع حبات من الطماطم الحمراء المقطعة صغيرا جدا.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من السمن.

نصف معلقه كبيره من دبس الرمان.

ثلاثة ملاعق من معجون الطماطم الجاهز.

رشة من الكركم.

رشة من بهار الكاري.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل المحشي ورق عنب

نقوم بوضع 4 أكواب من الماء علي النار ويضاف إليها ورق العنب و يتم سلقه جيدا حتى تمام النضج.

يتم أخذ الرز المسلوق ويوضع عليه جميع البهارات الموجودة في المكونات والزيت والملح واللحم المفروم والنعناع أيضا.

قومي بفرد ورقة من ورق العنب ثم ضعي بداخلها القليل من خليط الرز الذي تم إعداده مسبقا من اجل الحشو.

بعد ذلك قومي بثني الورقة من الجانبين الأيمن والأيسر ثم قومي بلف ورق العنب حتى تقوم بتكوين شكل أصبع.

قومي بتكرار تلك العملية حتى تنتهي من جميع ورق العنب ثم قومي بتجهيز الشوربة.

يتم رص ورق العنب في القدر ويتم سقيها بالشوربة حتى تغطيها وارفعي القدر على النار قومي بتهدئة النار حتي تمام النضج.

تحدثنا في مقالنا علي أسهل طريقه للف ورق العنب وكيفية طهيه أيضا بالطريقة المصرية كما تحدثنا عن فوائد ورق العنب للجسم وعلى ماذا يحتوي أيضا، و نتمنى أن ينال مقالنا إعجابكم.