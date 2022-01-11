تحلية خفيفة وغير مكلفة طريقة عمل الشعرية باللبن في المنزل

طريقة عمل الشعرية باللبن تعد الشعرية باللبن واحدة من الأكلات الشهية للغاية فضلاً عن قيمتها الغذائية العالية، وهي من الأكلات التي تنتشر في منطقة الوطن العربي نظراً لسهولة تحضيرها وبساطة مكوناتها حيث تتكون من الشعرية واللبن إلى جانب بعض الإضافات الأخرى مثل السكر والقرفة والزبدة، وترغب العديد من النساء في التعرف على أفضل طريقة لتحضيرها للأطفال في البيت حتى تستفيد أجسامهم من فوائدها المتعددة وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها يومياً ونستعرض من خلالها تشكيلة متنوعة من أشهر وأشهى وصفات المطبخ العربي والعالمي.

طريقة تحضير الشعرية باللبن

تبحث الأمهات دوماً عن الوجبات الغذائية المفيدة للأطفال والتي لا تتطلب وقتاً كبيراً ويعد طبق الشعرية واحداً من هذه الوجبات وهي من الوجبات الغنية بالكالسيوم والكربوهيدرات والخفيفة على المعدة حيث يمكن تناوله على الإفطار أو في المساء، ونقدم لكم فيما يلي طريقة تحضيرها.

المكونات

ثلاثة أكواب من الحليب.

كوب من الشعرية.

ملعقة صغيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقتين من السكر.

خطوات اعداد الشعرية باللبن في البيت

يمكنك الأن إعداد أشهى طبق شعرية باللبن من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة.

ارفعي وعاء القلي على النار وقومي بوضع ملعقة الزبدة فيها ثم افرغي الشعرية وقومي بتقليبها جيداً إلى أن تكتسب اللون المائل للاحمرار واحرصي على ألا تحترق.

بعد ذلك قومي بصب اللبن على الشعرية مع التقليب المستمر ثم أضيفي السكر والقرفة واتركيها على النار لمدة 10 دقائق إلى أن تنضج.

وبعد أن تنضج قدميها لأولادك ساخنة.

طريقة عمل الشعرية المحمرة

يمكننا الاستغناء عن اللبن عند إعداد الشعرية وتسمى في هذه الحالة الشعرية المحمرة ويتم تحضيرها من خلال الخطوات التالية.

كيس من الشعرية.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوبين من الماء.

طريقة التحضير