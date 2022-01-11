ملعقة سحرية.. أسهل طريقة لعمل محشي الكرنب وخلطته الجبارة وضعي هذا المكون لطعم خرافي

ازداد مؤشر البحث خلال الأيام الفائتة عن أسهل طريقة لعمل محشي الكرنب حيث انه من أهم الأطباق الرئيسية التي تستخدم في العزومات في رمضان فهو من أفضل الأطباق المميزة التي نحب أن نقدمها في الشتاء حيث تبعث الدفء واليكم الطريقة.

أسهل طريقة لعمل محشي الكرنب

يعتبر سيدات المنزل أن تحضير طبق محشي الكرنب سر من أسرار المطبخ التي لا يجب أن يتطلع احد عليها حيث أن محشي الكرنب له العديد من الطرق المختلفة التي يتم طهيه بها وسنتناول اليوم طريقة تحضير محشي الكرنب بأفضل الطرق:

مكونات محشي الكرنب

كرنب واحدة متوسطة الحجم.

500 جرام من اللحم المفروم.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ربع كوب من الشبت الأخضر المفروم.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

4 حبات من البصل المفروم ناعم.

كوبين من الأرز المصري العادي.

كيلو من عصير الطماطم.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملح وفلفل وبعض البهارات.

الملعقة السحرية في ملعقة من السكر في الصلصة وملعقة من البُن مع البهارات.

محشي ملفوف طريقه سهله

احضري إناء وقومي بوضع الزيت حتى يزيد درجة حرارته ثم قومي بوضع حبات البصل المفرومة.

قومي بتحمير البصل وأضيفي إليها كيلو الطماطم المعصورة ثم أضيفي البهارات وانتظري حتى تنضج الطماطم.

قومي بتركها على جنب ثم قومي بفك ورق الكرنب وقومي بوضع 4 أكواب من الماء على النار وقومي بسلق الورق مع مراعاة ألا يتم طهيها زيادة عن اللزوم.

بعد أن تقومي بسلق أوراق الكرنب قومي بتقطيع العروق من الورق وعيدي تشكيله إلي أوراق مربعة.

قومي بفرد ورق الكرنب الذي تم تقطيعه ثم أضيفي إليه قليلا من الأرز وقومي بلفه ورصه في الحلة .

قومي بوضع الشوربة فوقها التي قد سبق وقمتي بسلق الدجاج أو اللحوم بها ويوضع على نار هادئة حتى تمام النضج.

في حالة عدم توافر شوربة من الممكن أن تصنعيها بواسطة الماء و مكعبات مرق الدجاج.

يمكن أن يقدم المحشي مع قطع الدجاج وبذلك نكون وصلنا إلى نهاية المقال الذي تعرفنا فيه على أسهل طريقة لعمل محشي الكرنب وطريقة لفه بصورة احترافية ونتمنى أن ينال إعجابكم المقال.