تذوب في الفم.. طريقة البسبوسة المصرية بكل أسرارها مرملة وطرية لن تفرقيها عن الجاهزة

طريقة البسبوسة المصرية، يعد طبق البسبوسة من أهم أنواع أطباق الحلوى العربية التي نشأت في المطبخ المصري، وانتقلت بسرعة إلى دول عربية أخرى مثل سوريا والأردن وفلسطين، ومع ذلك، فإن غالبية إصدارات البسبوسة تشتمل على المكونات الأساسية للسميد والحليب والسكر، بالإضافة إلى مسحوق الخبز والزيت وماء الورد، وفي بعض الأحيان يُضاف مسحوق الكاكاو للحصول على نكهة فريدة وغريبة تذكرنا بالشوكولاتة في البسبوسة الكلاسيكية.

طريقة البسبوسة المصرية

تعتبر البسبوسة المصرية من افضل أنواع الحلويات الشرقية و اشهرها لما لها من طعم رائع ومميز نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة زى المحلات فقط اتبعي الاتي:

مكونات البسبوسة

2ملعقة كبيرة سميد

بالإضافة الى 2ملعقة كبيرة جوز هند

و أيضا 1كوب سكر الحلويات

وكوب زبادي سادة.

ووعاء من الكريمة الجاهزة للأكل

بالإضافة الى قطعة زبدة ذائبة.

و1ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ونصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

طريقة تحضير البسبوسة

في وعاء كبير، اخلطي السميد مع السكر والقشدة والفانيليا والبيكنج بودر والقرفة واللبن وجوز الهند والزبدة مع التحريك باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا.

نقوم بتشحيم قاع صينية الفرن بالقليل من الزيت أو السمن ثم نسكب الخليط في الصحن، وننعم السطح بملعقة.

اخبزي الصينية على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة، أو حتى تصبح الحواف محمرة والقيعان تنضج.

نخرجها من الفرن ونسكب عليها نصف القطر وهي لا تزال ساخنة، ثم نقطع البسبوسة إلى مربعات صغيرة بسكين ونضع اللوز أو الجوز في كل مربع.

بعد التزيين والتقطيع إلى شرائح لبضع دقائق، نعيد الصينية إلى الفرن، ولكن هذه المرة للشواية العلوية، لتحمير الجزء العلوي من البسبوسة.

قدميها ساخنة أو باردة للضيوف.

مكونات عمل شربات البسبوسة

نصف عصير ليمون

وتقريبا كوب ونصف ماء.

وقرفة مطحونة

بالإضافة الى كوبين سكر حبيبي.

يمكن استخدام الزعفران وقليل من الهال المطحون لتعزيز نكهة الشراب.

طريقة عمل شربات البسبوسة المظبوط

يُغلى قدر من الماء، ثم يُضاف السكر.

ارفعي النار إلى درجة حرارة عالية واطبخي حتى تغلي المكونات.

يُمزج عصير الليمون الطازج ورشة قرفة مطحونة في وعاء صغير.

دع الخليط يغلي على نار عالية قبل تقليل الحرارة.

اتركيه ينضج معًا لمدة خمس دقائق، أو حتى يتكاثف.

وفى الختام قدمنا لكم طريقة البسبوسة المصرية مثل المحلات، وبالطعم الرائع و المميز خطوة بخطوة، كما عرضنا أيضا طريقة عمل طريقة عمل شربات البسبوسة المضبوط لكى تحصى على الطعم الرائع للبسبوسة.