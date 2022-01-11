الذ بسبوسة بالقشطة هتجربوها فاخرة وناجحة من اول مرة واقتصادية جدا بطعم رائع واسهل واحلى طريقة

الذ بسبوسة بالقشطة هتجربوها فاخرة ناجحة من اول مرة ، البسبوسة بالقشطة من المأكولات المميزة جدا التي يفضلها عدد كبير من الاشخاص بسبب طعمها الرائع والمميز يوجد بعض الاشخاص التي تقوم بالإضافة المكسرات والبعض الاخر يقول باضافة القشطة، والبعض الآخر يمكنهم أيضا أضافة جوز الهند كل المكونات قد تعتبر نفسها مفيدة جدا، تساعد ايضا على وجود طعم رائع ومميز علاوة على ذلك سوف نكتشف اليوم الطريق المبهرة التي تجعلك عزيزتي تكوني تحضير البسبوسة داخل المنزل بنكهة أفضل وبطعم سهله ومميز

الذ بسبوسة بالقشطة هتجربوها فاخرة ناجحة من اول مرة

تعد هذه الطريقة من الطرق التي يمكنك من خلالها أن تقومي بتحضير البسبوسه بالقشطة

مقادير البسبوسة

كوب من السميد الناعم.

3 ملاعق من الزبادي..

ملعقتين من الحليب البودر.

كوب من السمن السائل.

نصف كوب من السكر البودر.

مع ملعقتين من البيكنج باودر

2 علبة من القشطة.

ملعقة كبيرة من الفستق

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة:

يجب أن نقوم بأضافة السكر مع السمنة، ضعيها فى الخلاط الكهربائى لمدة تتراوح عن خمس دقائق حتى يتم ضربهم جيدا

ثم بعد ذلك نقوم باضافة الحليب الى هذا المزيج.

ونبدأ بتشغيل خلاط كهربائي وعندما تتجانس جميع المكونات

نقوم بإضافة كل هذا الى البسبوسة التي تتواجد في الوعاء الواسع.

واتركيه لمدة لا تتراوح عن 10 دقائق إلي 20دقيقة.

داخل الثلاجة وبعد ذلك نقوم بتحضير صينية تكون مدهونة بالزبدة.

ثم نبدأ بعد ذلك بإدخال الفرن وننتظر لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك نقوم باخراجها.

ويفضل أن نقوم بتحضير الشربات الساخن.

ويتم وضع الشربات عليها مباشره .

وننتظر خمس دقائق.

وبعد ذلك أو عندما تبرد تماما.

ثم نقوم بإضافة القشطة ونتركها حتى يتم تقطيعه.

ثم يتم إضافة جوزة الهند على وجه البسبوسة.

ونضيف ايضا الفستق الحلبي.

أو أي نوع من المكسرات التي ترغب فيها .

سوف تعطيها نكهة وطعم مميز.

طريقة تحضير الشربات (القطر)

المكونات :-

2 كوب من السكر الخشن.

كوب ونصف من الماء المغلي.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير الشربات:-