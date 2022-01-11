سر تحضير كرات البسبوسة في المنزل بعدة مكونات بسيطة بنجاح مثل محلات الحلويات

سر تحضير كرات البسبوسة في المنزل نقدمه إليكم، تعتبر البسبوسة من أشهر الحلوى الشرقية والتي يعرفها الجميع منذ بداية العصر الفاطمي ويمكن تجهيز العديد من أصناف البسبوسة التي لا تكلف فيحبها الكبار ويعشقها الصغار حيث مذاقها الجيد جدًا، حيث أن كرات البسبوسة من الأطباق المميزة في شكلها وطعمها أيضًا حيث يكون إعدادها بسيط وسهل وسريع.

سر تحضير كرات البسبوسة في المنزل

كرات البسبوسة بجوز الهند

المكونات:

إثنين من أكواب السميد.

نصف كوب من السمن.

نصف كوب سكر.

ربع كوب جوز هند.

كوب واحد من الزبادي.

علبة واحدة قشطة صغيرة.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

كمية من البندق واللوز والمكسرات.

كمية مناسبة من الشربات.

طريقة التحضير:

نقوم بتحضير إناء ونضيف فيه بعض المكونات مثل السميد والسكر وجوز الهند والبيكنج بودر.

نقوم بخلط كل المكونات الجافة معًا ونضيف إليهم المكونات السائلة مثل الزبادي والقشطة والسمنة ونخلطهم بشكل جيد حتى نحصل على قوام أثقل.

نقوم بدهن الصينية التي نرغب في عمل كرات البسبوسة بها ونوزع قطع العجين في قوالب الصينية بعد أن نضع ورق الزبدة.

نقوم بإدخالها في فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية حتى تصبح البسبوسة لونها ذهبي ونقوم بإخراجها.

نقوم بسكب الشربات على كرات البسبوسة ونرشها بالمكسرات حسب الرغبة.

طريقة كرات البسبوسة التركية

الكثير من النساء يحبون تجربة كل الجديد في عالم الحلويات لذلك سنتعرف على طريقة عمل كرات البسبوسة التركية بأبسط الطرق:

المكونات:

ثلاثة أرباع كوب من الدقيق.

ثلاثة أرباع كوب من السميد.

ربع كوب من جوز الهند المفروم.

ثلاثة أرباع ملعقة من البيكنج بودر.

إثنين من ملاعق اللبن الرايب.

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

كمية مناسبة من الشربات.

طريقة التحضير: