بطريقة المطاعم السرية.. الكفتة المشوية بطعم وريحه ولا اجدعها حاتي وسر ملعقة خطيرة هتضاعف حجمها وانسى انها تكش

بطريقة المطاعم السرية.. الكفتة المشوية ، الكفتة المشوية لديها مكانة كبيرة، كما أن لديها الكثير من النكهات والطرق المختلفة، بسبب طعمها المميز وبالاخص المصريين دائما تناولها قد يكون مميز وطعم ما قد يكون شيء جداً، ولكن اعدادها اصبح يربك الكثيرون ويرغبون دائما في تحضيرها داخل المنزل ولكن بطريقة احترافيه مثل التي تتواجد في المطاعم واليوم من خلال هذا المقال سوف نكتشف طريقة مميزة جدا ويتحط مميزة للغاية، لتحضير الكفتة كل ما عليك عزيزتي أن تتابعي معي تفاصيل تحضير الكفتة.

بطريقة المطاعم السرية.. الكفتة المشوية

تعد هذه الطريقة سوف تسهل عليك الكثير مما تقوم بإتباع طريقة الكفتة من داخل المنزل ومكوناتها بسيطة جدا وطريقه كما يلي:-

المكونات

كيلو من اللحم البلدي المفرومة.

2 بصلة كبيرة مفرومة ايضا خالي من المياه التي تتواجد فيها.

نصف ملعقة من الملح .

نصف ملعقة من الكبابه الصيني.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البهارات.

ملعقة كبيرة من جوزة الطيب .

نصف البيكنج باودر:

طريقة تحضير الكفتة

اولا عزيزتي يمكنك أن تحضري وعاء واسع و تبدئي بالإضافة اللحمة المفرومة.

ثم قومي بإضافة البصلة المفرومة.

ثم بعد ذلك نقوم باضافة البهارات كفته والملح والفلفل الأسود.

وباقي المكونات نقوم بخلطهم جيدا.

ثم نقوم باضافة هذا المزيج داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ونبدا باخراجها ونقوم بعمل أصابع من الكفته.

ثم يتم رصها جيداً على الشواية.

إذا كانت الفحم أو الكهرباء.

قبل أن تمر دقائق دقائق نقوم بإضافة قطع صغيرة من الفحم حتى تعطي نكهة الشوي المميزة

وسوف تقومي بتناولها مع السلطة الخضراء.

طريقة تحضير الكفتة في الفرن

الطريقة سوف نقوم باضافة الكفته في الفرن بدلا من أن نقوم بشويها كل ما عليك عزيزتي أن تتبعي معي الطريقة

المكونات:-

500 جرام من اللحمة المفرومة .

ثلاثة ملاعق من البقسماط المطحون.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

2 بصلة مفرومة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

رشة من الملح.

ورشة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير الكفتة