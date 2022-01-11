نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكولاجين الرهيب.. كريم لبان الذكر اصنعيه بنفسك في المنزل لبشرة شابة بلا عيوب أو بقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم لبان الذكر يساعد علي إزالة التجاعيد، وجعل الوجه مشدود ومنتفخ، يحمي البشرة من ظهور آثار تقدم العمر، يعمل علي تجديد خلايا البشرة وتبييض الوجه والجسم ويناسب جميع أنواع البشرة، لذلك سوف نتحدث معكم اليوم في مقالنا هذا عن طريقة استخدام لبان الذكر للحصول على أفضل نتائج للبشرة.

كريم لبان الذكر

الكثير من النساء والفتيات يعانين من البقع السوداء التي توجد علي الوجه واللبان الذكر يساعد علي تفتيح البشرة، فعن طريق استخدام لبان الذكر المنقوع علي الوجه كل يوم، والطريقة كالتالي:

نقوم بأخذ ملعقتين من لبان الذكر وملعقة من بذور الشيا المتوفرة لدى أي عطار وننقعها في الماء ليلة كاملة.

في الصباح نقوم بتصفيته الخليط مع الاحتفاظ بالماء، ونقوم كل يوم بغمس قطنه في ماء لبان الذكر ونمررها علي الوجه والرقبة ونغسلها بالماء عندما تجف.

كريم لبان الذكر للهالات السوداء

العديد من الفتيات تعاني من هالات سوداء تحت العين أو حول منطقه الفم، وللتخلص من أي هالات سوداء او بقع داكنة سوف نقوم بطريقه عمل ماسك لبان الذكر، والمكونات سهلة وبسيطة وهي كالتالي:

2 ملعقة من لبان الذكر المنقوع.

1 ملعقة صغيره حليب بدره.

بالإضافة الى 1 ملعقة صغيره عسل.

طريقه التحضير

نخلط المكونات في إناء نظيف.

نقوم بفرد الماسك علي وجهنا ثم ننتظر ربع ساعة.

نغسل وجهنا بالماء ثم نضع عليه الكريم المرطب.

نكرر هذه الوصفة من مرتين إلي ثلاث كل أسبوع.

لبان الذكر للتجاعيد القديمة

المكونات

1 كوب ماء.

بالإضافة الى 1 كوب ماء ورد.

3 ملاعق كبيره لبان ذكر.

طريقه التحضير

نضع لبان الذكر وكوب الماء في اناء علي النار ونتركه لمده ثلاث دقائق حتي يغلي.

نصفي الخليط ونتركه حتي يبرد ثم نضيف عليه ماء الورد.

نحتفظ بالخليط في زجاجه ونقوم بغسل الوجه به مرتين في اليوم في الصباح والمساء.

الي هنا، قد وصلنا الي نهاية مقالنا اليوم الذي تحدثنا فيه معكم عن طريقه عمل كريم لبان الذكر وفوائده للبشرة بديل عن شراء المنتجات الباهظة الثمن، فالمكونات طبيعية تماماً، كما أن سعرها رخيص ومتوفرة في كل محلات العطارة.