أسرار تحضير البسبوسة بالزبادي في المنزل بكل الخطوات مفصلة

طريقة إعداد البسبوسة بالزبادي تعد البسبوسة إحدى الحلويات الشرقية الشهيرة نظراً لمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية فهي من الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار على حد سواء ويرغبون دوماً في تناولها، كما أنه يمكن إعدادها وتقديمها في العديد من المناسبات الشخصية مما يغنيك عن شراء الحلويات غالية الثمن، وتتعدد أنواعها وطرق تحضيرها في المنزل فمنها البسبوسة بالقشطة والبسبوسة بالمانجو والبسبوسة بالزبادي وغيرها من الأنواع الأخرى الشهية وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة إعداد البسبوسة بالزبادي في البيت وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها للمتابعين بشكل يومي.

إعداد البسبوسة بالزبادي في المنزل

على الرغم من تعدد أنواع البسبوسة إلا أن البسبوسة بالزبادي تبقى إحدى أفضل وأشهى هذه الأنواع كما أنها تتميز بسهولة تحضيرها وإعدادها في المنزل بالاعتماد على مكونات بسيطة وغير مكلفة وفيما يلي نقدم لكم طريقة تحضيرها وأسرار نجاحها في المنزل.

مكونات البسبوسة بالزبادي:

ثلاثة أكواب من السميد.

كوب من السكر.

ثلاثة أكواب من لبن الزبادي.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كيس من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

رشة من الملح.

القطر (كوب من السكر، ونصف كوب من عصير الليمون، وملعقتين من العسل الأبيض).

خطوات عمل البسبوسة بالزبادي

يمكنك الآن من خلال خطوات بسيطة إعداد أشهى بسبوسة بالزبادي في البيت دون الحاجة إلى شرائها من محلات الحلويات وذلك من خلال الخطوات التالية: