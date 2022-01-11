مكون سحري يخلصك من النمش نهائياً ويساعد علي تفتييح وتبييض البشرة في اقل من اسبوع

يعتبر النمش من المشاكل التي تعاني منها الكثير من الفتيات وهو عبارة عن بقع صغيرة داكنة وغالبًا ما تصيب الفتيات ذات البشرة البيضاء جدًا، بالإضافة إلى وجود عدة عوامل تساعد على ظهوره وانتشاره مثل التعرض لأشعة الشمس الحارقة بشكل مستمر، ووجود خلل في خلايا الجلد، بالإضافة إلى بعض العوامل الوراثية، ويوجد عدة طرق للتخلص منه سواء كانت الطرق الطبية او الوصفات الطبيعية.

وصفة الكركم واللبن للتخلص من النمش

يساعد الكركم على تفتيح البقع الداكنة وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة واللبن أيضًا لأنه يحتوي على البروتين لذلك فهذه الوصفة لها فاعلية كبيرة في التخلص من النمش بشكل سريع

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

ملعقة كبيرة واحدة من اللبن السائل.

طريقة التطبيق والاستخدام

نضيف اللبن على الكركم مع التقليب جيدًا حتى الحصول على خليط له قوام كريمي.

يغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر والغسول لكي يتم وضع الوصفة على بشرة نظيفة.

يوضع الخليط على مناطق النمش سواء في الوجه أو الجسم.

يترك الخليط على مناطق النمش لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يغسل الوجه او الجسم من الخليط جيدًا بالماء الفاتر للتخلص منه نهائيًا.

للحصول على أفضل النتائج من التخلص من النمش وفي أسرع وقت ممكن لابد من الاستمرار على استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

وصفة اللوز مع العسل

يحتوي اللوز على نسبة عالية من البروتين التي تحارب البقع الداكنة كما يحتوي على فيتامين وفاعليته في التخلص من التصبغات، كما أن العسل له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهاب ويعمل على ترطيب البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة من اللوز المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التطبيق والاستخدام