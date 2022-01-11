معجزة سحرية لتطويل وتقوية الأظافر وبخطوات بسيطة وسهلة والنتيجة هتبهرك

الكثير من الفتيات يحاولون إيجاد طرق تساعدهم على تطويل الاظافر في اسرع وقت ممكن خاصة الفتيات الذين يقبلون على موعد زفافهم أو خطبتهم أو يقبلون على موعد مناسبة ما ولا يفضلون تركيب الأظافر الصناعية ويفضلون شكل أظافرهم الطبيعي، ويوجد بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الأظافر في فترة زمنية صغيرة.

وصفة الثوم وزيت الزيتون لتطويل الأظافر في أسبوع

الثوم له فاعلية كبيرة في تطويل الأظافر وذلك لأنه يعمل على تقويتها وتغذيتها بشكل كبير

المكونات

عدد 2 فص ثوم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة التطبيق

يتم وضع الثوم في المفرمة الكهربائية ويوضع عليه زيت الزيتون ويتم الضرب جيدًا حتى الحصول على خليط قوامه ناعم جدًا.

يوضع الخليط على الأظافر ويترك لفترة زمنية لا تقل عن ربع ساعة.

تغسل الأظافر بالماء والغسول لكؤ يتم التخلص من اثر الخليط تمامًا ومن رائحته الغير طيبة.

يتم تكرار هذه الوصفة ثلاثة مرات أسبوعيًا للحصول على النتيجة المطلوبة في تطويل الأظافر في أسبوع.

وصفة الجلسرين والعسل لتطويل الأظافر

هذه الوصفة واحدة من أكثر الطرف الفعالة في تطويل الأظافر

المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من الجلسرين.

نصف ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التطبيق

نضع المكونات مع بعضها ويتم تقليبها جيدًا حتى تتداخل مع بعضها.

نقوم بوضع الخليط على الأظافر.

يترك الخليط على الاظافر لمدة ربع ساعة.

تغسل الأظافر جيدًا من الخليط.

يمكن استخدام هذه الوصفة بشكل يومي للحصول على نتائج جيدة.

وصفة زيت جوز الهند لتطويل الأظافر

يعتبر استخدام زيت جوز الهند من أكثر طرق تطويل الأظافر وذلك عند استخدامه بشكل يومي

المكونات

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التطبيق