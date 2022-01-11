بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بالخميرة، الشعر الخشن من الممكن أن يتم فرده باستعمال الخميرة وهذ ما يكون من خلال استعمال مكونات بسيطة مع الخميرة تساعد في تقوية أثرها على الشعر والتخلص تماما من ملمس الخشونة الذي قد يتواجد على خصلات الشعر ومن الممكن أن يتم التحضير السريع لتلك الخلطة الطبيعية بواسطة مكونات بسيطة، نوالك المكونات أغليها مواد طبيعية وزيوت لها أثر رائع منعم للجلد وبالنسبة لخطوات تحضير تلك التركيبة الطبيعية تكون من خلال الاعتماد على ما يتم تحضيره من مقادير لها أثر مميز منعم ويفرد الشعر بكفاءة وأفضل كثيرا من الكريمات الكيميائية التي تضر بالشعر.

فرد الشعر الخشن بالخميرة

الفرد للشعر من خلال الاستخدام لمكون الخميرة من الممكن أن يتم بمنتهى السهولة في البيت بعمل أفضل خلطة كيراتين منعمة للشعر تعمل على مساعدة خصلاته على أن تكتسب الملمس الناعم وتتخلص من درجة التجعد التي تعاني منها مهما بلغت من شدة وهذا أكثر ما يميز خلطة الخميرة المنعمة للشعر والتي تعمل على التخلص نهائيا من الخشونة التي قد تتواجد بالشعر، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المكونات الطبيعية المستخدمة في عمل خليط كيراتين الخميرة

مكونات كيراتين الخميرة لفرد الشعر

من الممكن أن نستعمل المكونات الآتية لعمل أفضل الكريمات لفرد الشعر والمكونات هي:

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتان من النشا.

ملعقة منن زيت الخروع.

ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير

الخليط من السهل أن نقوم بتحضيره بتوفر ما سبق من مكونات.

الخلطة نبدأ في إعدادها من خلال تذويب الفازلين ثم وضع الخميرة وتقليبها.

إضافة كل المكونات مع بعضها البعض لعمل أفضل خليط منعم للشعر.

خليط الخميرة يكون قوامه ناعم ومميز ومن الممكن تطبيقه بمنتهى السهولة على الشعر.

تدليك خصلات الشعر باستعمال هذا المكون.

من الممكن أن يستعمل كيراتين الخميرة مرة كل سبعة أيام وهذا يعزز من قوة الشعر وجمال خصلاته مع تخليص الشعر من الجفاف والتقصف ويزيل أثر الهيشان ويمنحه الرطوبة.

نستخدم في هذه الطريقة الأرز (يحتوي على 75% من تكوينه نشا) وماء فقط، حيث يتم نقع نصف كوب من الأرز في كوبين من الماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم نصفي الأرز جيداً ونترك ماءه جانباً، نغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي جيداً، ثم نقوم بغسل الشعر بماء الأرز وندلكه جيداً، نترك الشعر حتى يجف تماماً ثم نقوم نغسل الشعر بالماء فقط.