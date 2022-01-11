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عمر شويل - جدة لبيتزا طرية وهشة.. إليكم أسرار عمل عجينة بيتزا ناجحة في البيت زي المطاعم - ثقفني
نصائح لتحضير عجينة بيتزا ناجحة في البيت، البيتزا من الواجبات التي لا يختلف على حبها إثنين فإن الصغار يعشقوها والكبار يحبون تناولها باستمرار، ولكي تنجحي في إعداد بيتزا طيبة الطعم يجب أن تصنعي العجينة بنجاح لذلك يجب أن تكون المقادير مضبوطة ولهذا سوف نقدم لكي طريقة إعدادها والمكونات المناسبة بالإضافة إلى أهم النصائح لنجاح العجينة بدلاً من شرائها من الخارج ودفع الكثير من الأموال على عكس إعدادها فى البيت بتكاليف بسيطة للغاية ومذاق يضاهي أشهر المطاعم.
نصائح لتحضير عجينة بيتزا ناجحة في البيت
يجب مراعاة عدة نصائح للحصول على عجينة بيتزا ناجحة وهشة ومن أهم هذه النصائح ما يلي:
- يجب نخل الدقيق عدة مرات للتأكد من زوال الكتل والشوائب.
- كما يجب أن تكون الخميرة بدرجة حرارة الغرفة.
- يفضل عمل اختبار لصلاحية الخميرة المستخدمة وذلك عن طريق وضع قطعة منها في كوب ماء دافئ مع ملعقة سكر ويتم تركها عدة دقائق، وفي حالة تكوين فقاقيع فهذا يشير إلى صلاحية استخدامها.
- يجب أن تكون الماء المستخدمة دافئة وليست ماء مغلية.
- يفضل وضع العجينة في مكان دافئ مع تغطيتها بشكل جيدا وتركها مدة الكافية حتي تخمر.
- لا تقوم بعجن العجينة مرة أخرى بعد أن تختمر بل يجب الضغط عليها برفق لتفريغ الهواء ثم قومي بتشكيلها.
- يفضل وضع ملعقة من اللبن البودرة أو كريمة شانتة لأنها تساعد في الحصول على عجينة طرية أكثر.
- يفضل أن يكون قالب الفرن الذي تضعي فيه البيتزا ساخن ولذلك من أجل الحصول على طعم مقرمش للأطراف و قاعدة البيتزا.
- احرص على تجفيف الخضروات التي سوف تستخدمها على الوجه.
- يفضل عدم استخدام كمية كبيرة من اللحم أو الخضروات لضمان نجاح طهي البيتزا في الوقت المحدد.
- يجب طهي البيتزا على درجة حرارة متوسطة.
- يتم تشغيل الفرن قبل وضع البيتزا لمدة خمسة دقائق حتى تضنج سريعة.
- يراعى عدم فتح الشواية على البيتزا من الأعلى إلا بعد أن تنضج تماماً ولمدة دقيقتين فقط حتى تسيح الجبنة وتصبح مطاطية.
- يراعى عدم ترك البيتزا تحت الشواية كثيراُ حتى لا تتجلد المكونات.
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