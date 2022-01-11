نوجا الشوكولاتة بطريقة سهلة وسريعة وصحية وبمذاق لذيذ ومميز جداً

نوجا الشوكولاتة ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مبتكرة ومختلفة وصحية وشهية لعمل الحلوى لكي تقدمها لأفراد أسرتهم بدلا من شرائها جاهزة من الخارج لضمان جودتها وصحتها، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة سهلة ومضمونة، وبمذاق لذيذ حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وببساطة مكوناتها أيضا، كما يمكنكم تجربة بسكويت شوكولاتة بجوز الهند والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالسعادة والبهجة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل نوجا الشوكولاتة بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من الجاهزة.

مكونات نوجا الشوكولاتة

تتكون نوجا الشوكولاتة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

ثلاث أرباع كوب حليب محلى مكثف (200 جم).

نصف كوب عسل نحل (200 جم).

رشة ملح.

300 جم شوكولاتة داكنة.

ملحوظة: يمكنكم استخدام أي نوع مكسرات تريدونها.

ثلاث أرباع كوب بندق محمص (90 جم).

ثلثان كوب لوز محمص (90 جم).

ثلثان كوب كاجو محمص.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على نوجا الشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر قالب مقاس 30 سم ×15 سم، ثم نضع فيه ورقة زبدة.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الحليب المحلى المكثف والعسل النحل والملح، ثم نقلبهم جيدا باستمرار لمدة 3 دقائق.

ثم نضيف الشوكولاتة الداكنة ونقلب باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة ويصبح القوام ثقيل لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 دقائق.

بعد ذلك نضيف رشة ملح ثانية ونقلب جيدا.

ثم نضيف البندق المحمص ونخلط جيدا.

ثم نضيف الكاجو واللوز المحمص ونقلب جيدا لمدة دقيقتين.

بعد ذلك نرفع الخليط من على النار، ونوزع الخليط في القالب ونساويه جيدا.

ثم نتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة.

ثم نغطي القالب بكيس بلاستيك وندخله في الثلاجة ونتركه حتى تتماسك الحلوى لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 ساعات.

بعد ذلك نخرج القالب من الثلاجة ونخرج الحلوى من القالب ونزيل ورقة الزبدة، ثم ندهن سكينة حادة بالزيت النباتي، ثم نقطع الحلوى إلى مكعبات.

ثم نقدم نوجا الشوكولاتة في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

فوائد الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على فوائد كثيرة هامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد التالي: