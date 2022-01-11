دهنة واحدة فقط من كولاجين طبيعي للبشرة نتيجته جبارة حضريه في المنزل بمكونات بسيطة

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عمر شويل - جدة دهنة واحدة فقط من كولاجين طبيعي نتيجته جبارة، علماً بأن يعمل الجسم على إفراز مادة كولاجين طبيعي للبشرة، والذي يعطي للبشرة نضارتها والشكل المطلوب، ومع مرور العمر يقل إفراز مادة الكولاجين للبشرة فتظهر التجاعيد وتفقد البشرة نضارتها، ومن أجل هذا تبحث العديد من السيدات على وصفة من أجل إفراز كولاجين طبيعي للبشرة، وإن كنت تبحث عن أحدى تلك الوصفات تابع هذا المقال.

دهنة واحدة فقط من كولاجين طبيعي للبشرة

إليك أبرز وصفات كولاجين طبيعي للبشرة:-

خلطة الكيوي والأفوكادو للبشرة

تعمل خلطة الكيوي والأفوكادو على إفراز كولاجين طبيعي للبشرة، وهذا لما تحمله تلك الخلطة من مكونات وعناصر تعطي للوجه نضارته، وتعمل على إزالة التجاعيد الخاصة منها، وتتمثل مكونات وطريقة تحضير تلك الخلطة في النقاط التالية:

مكونات خلطة الكيوي والأفوكادو للبشرة

مكونات عمل خلطة الكيوي والأفوكادو الخاصة بإفراز كولاجين طبيعي للبشرة سهلة وسريعة الجلب، وتعمل على إعطاء الجسم نضارته والطاقة المطلوبة منه، ومن أجل هذا هي واحدة من أسهل المكونات من أجل الكولاجين الطبيعي، وتتمثل مكونات الخلطة في النقاط التالية:

ثمرة من الكيوي.

ثمرة أفوكادو.

طريقة التحضير

طريقة تحضير خلطة الكيوي والأفوكادو سهلة وبسيطة، وتتمثل تلك الخطوات السهلة في النقاط التالية:

نقوم بتقطيع الكيوي والأفوكادو لنصفين.

نهرس الكيوي والأفوكادو معًا حتى نحصل على خليط ناعم.

نضع الماسك على وجهنا وننتظر لمدة 30 دقيقة.

نغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر ونقوم بتجفيف هذا الوجه بصورة جيدة.

بعد الانتهاء من تلك العملية نقوم بوضع الكريم المرطب.

خلطة الخيار وبياض البيض والبخور

من أجل تحضير كولاجين طبيعي للبشرة، نقوم بعمل أكثر وصفة شائعة في مجال إفراز الكولاجين الطبيعي، وهذا لما تحمله تلك الخلطة من مكونات سهلة الجلب، وطريقة تحضير ممتازة، وتتمثل تلك المكونات وطريقة التحضير في التالي:

مكونات الخيار وبياض البيض والبخور

هناك سبب رئيسي لحصول تلك الخلطة على الشعبية الكبيرة وهي أن مكوناتها سهلة الجلب، وغير مكلفة على الإطلاق مما يجعل الوصفة، واحدة من أكثر وأجمل الوصفات في مجال مكونات تحضير الكولاجين، وتتمثل تلك المكونات في النقاط التالية:

بعض من شرائح الخيار.

بياض بيضة.

زيت عطري.

بضع نقاط من البخور.

طريقة التحضير

خطوات تحضير تلك الوصفة بسيطة وفي غاية السهولة، ومن أجل هذا تتمثل طريقة التحضير في النقاط التالية: