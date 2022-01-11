طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي طريقة سيتي سهلة وطعامه وخفة احلي من كده ما فيش

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، من الموضوعات التي يتم البحث عنها بصفة مستمرة عبر مؤشر البحث جوجل، خاصةً الطريقة التي تتبعها سيدات القري الريفية، والتي تم اكتسابها من الأمهات والجدات أصحاب الخبرة في صناعة هذه الأكلة الأصيلة على مر الزمن، فدائماً يتم طلبها لطعامه مذاقها خاصةً إذا كانت خفيفة وغير دسمة، كما يعتبر من أهم الوجبات في الأفراح ووسيلة للضيافة والهدايا، ونحن من خلال موقعنا المتميز ثقفني نقدم لكم تفاصيل عمل الفطير المشلتت، وأهم التكات المؤثرة في نجاح عمله وتميزه عن غيره.

مكونات الفطير المشلتت الفلاحي

كيلو دقيق فاخر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

عدد 2 كوب ماء دافئ.

سمن زبدة + زيت ذرة حسب الرغبة للدهن.

قشطه فلاحي.

الخطوات

نقوم بوضع الدقيق بعد نخله في وعاء العجن ونضيف عليه المكونات الجافة “السكر والملح”.

ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج مع العجن حتي نحصل على عجينة طرية متماسكة وسهلة الفرد.

نقوم بتقطيع العجينة كرات مدورة بالمقاس المرغوب فيه للفطيرة النهائية على مقاس الصينية المخصصة للتسوية.

نترك العجين الذي تم تقطيعه مدة نصف ساعة مغطي للتدفئة حتي نجد العجينة هشه.

نحضر كل كرة من العجينة ونبدأ بفردها بالنشابة على شكل دائري ليكون سمكها رقيق جداً.

ثم ندهن السطح بالسمن المخلوط بالزيت ونبدأ بطبق أطراف الفطيرة.

ندهن بالسمن والزين كل طبقة بنطبقها على بعض ثم نكور العجينة على شكل دائري.

نضع كل فطيرة تم الانتهاء من دهنها وتكويرها على جانب لتهدأ حتي الانتهاء من باقي الكرات.

نبدأ بدهن صينية التسوية بقليل من السمن والزيت ونضع الفطيرة ونفرها باليد حتي تملئ الصينية.

نضع على وجهها قليل من الزيت والسمن مع القشطة الفلاحي ونفردهم عليها.

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط مع متابعة التسوية.

مدة التسوية من 20-25 دقيقة تقريباً.

ونكرر العملية مع باقي الكمية.

تكات لنجاح عمل الفطير المشلتت