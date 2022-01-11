نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون صبغة.. صبغات شعر طبيعية بني فاتح للون جذاب لصاحبات البشرة الخمرية واحذري هذه الزيوت لهذا السبب في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر هو تاج المرأة، ولأن بنات حواء يعشقن بطبيعتهن التغيير نقدم لكي اليوم صبغات شعر طبيعية بني فاتح، فاللون البني معروف بمظهره الدافئ وكونه يتوافق مع أي لون بشرة سمراء كانت أو بيضاء، لذا سنقدم لكي عزيزتي حواء أفضل الطرق الطبيعية لصبغ الشعر بدرجة البني الفاتح لمظهر جديد ومتألق دون القلق من المواد الكيميائية التي تضر بصحة شعرك.

صبغات شعر طبيعية بني فاتح

يرجى العلم أنه في حالة القيام بصبغ الشعر بدرجة أفتح من لون الشعر الطبيعي ( كأن نقوم بصبغ شعر أسود بلون بني )، في هذه الحالة يجب أن نقوم بتفتيح لون الشعر باستخدام ماء الأكسجين المتوفرة في الصيدليات، ولأننا نعلم جيدا عزيزتي حواء أنك تبحثي عن طرق طبيعية أمنه للحصول علي لون شعر فاتح سنقدم لكي وصفة تفتيح الشعر بشكل طبيعي.

المكونات:

٨ أكياس شاي بابونج.

ماء مغلي.

نصف كوب عصير ليمون.

الطريقة:

قومي بنقع أكياس الشاي في الماء المغلي لمدة ٢٠ دقيقة.

بعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون للمزيج واتركيه ليبرد.

ثم طبقي بعد ذلك الخليط علي شعرك واتركيه في الشمس لمدة ٤٠ دقيقة.

ثم قومي بعد ذلك بشطف شعرك، وكرري العملية من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

طريقة صبغ الشعر باستخدام الحنه

نظرا لفوائد الحنة وقدرتها علي تقوية وتغذية الشعر، مع إعطاءه لون براق ويدوم لفتره طويلة سنقوم بتحضير وصفة الحنه لصبغ الشعر باللون البني الفاتح.

المكونات:

خل تفاح.

ثلاث ملاعق كركم.

عبوة صغيرة حنة طبيعية.

ماء ساخن.

ربع كوب عصير ليمون.

الطريقة:

قومي بخلط جميع المكونات ماعدا الليمون.

بعد ذلك اتركي بعد ذلك الخليط لمدة ٣ ساعات حتى يختمر.

اضيفي بعد ذلك عصير الليمون للخليط.

ثم ضعي بعد ذلك الخليط السابق على شعرك لمدة ٣ ساعات.

قومي بعد ذلك بغسل شعرك جيدا .

زيوت تؤدي لتغير لون الشعر وتجعل لونه داكن

إذا أردتِ الحصول على شعر أسود حالك يمكنكِ استخدام تلك الزيوت، أما للحفاظ على اللون البني الفاتح للشعر عليك تجنب استخدام بعض الزيوت منها:

زيت الخروع.

بالإضافة الى زيت الجوز.

وزبت اكليل الجبل.

وأيضا زيت أملا.

وبالإضافة الىزيت الخردل.

وزيت براهمي.

أيضا زيت أوراق الكاري.

وبذلك نكون قد قدمنا لكي أفضل الوصفات للحصول علي صبغات شعر طبيعية بني فاتح وطرق الحفاظ عليها دون اللجوء إلى المواد الكيميائية المضرة