نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات أفضل طريقة عمل تنت طبيعي في المنزل يورد الخدود ويجمل الوجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل تنت طبيعي، تبحث الكثير من السيدات عن طريقة للحصول على جمال طبيعي بدون استخدام مواد كيميائية ضارة للبشرة. لذا لجأت معظم السيدات إلى عمل تنت طبيعي ليقوم بتوريد الخدود، ويظل ثابت طوال اليوم، وأمن على بشرتهم وبشرة أطفالهم، وسوف نوضح لكي طريقة تحضير التنت الطبيعي، من خلال متابعة هذا المقال.

طريقة عمل تنت طبيعي

يمكنك تحضير تنت طبيعي في المنزل، باستخدام مكونات طبيعية، بدون اللجوء إلى المواد الكيميائية، كما أنه أمن على بشرة الصغار والكبار، ويمكن استخدامه في كل الأوقات، ويحتاج عدة مكونات بسيطة، ومتاحة في كل منزل، وتتمثل في التالي:

مكونات تنت طبيعي

زيت زيتون.

فزلين.

دم الغزال.

علبة صغيرة.

طريقة تحضير تنت طبيعي في المنزل

يمكنك أتباع عدة خطوات للحصول على التنت، وتتمثل الخطوات في الآتي:

قومي بخلط دم الغزال أولًا مع زيت الزيتون.

أضيفي الخليط إلى الفازلين، وقلبي جيدًا، حتى تحصلي على خليط متجانس.

يمكنك أضافة دم الغزال حسب درجة اللون التي تفضلينها.

عند الانتهاء أضيفي الخليط في علبة صغيرة، واتركيه لحين وقت الاستخدام.

تعتبر هذه الوصفة من أبسط الوصفات وأكثرها أمانًا على البشرة.

يمكنك إضافة كريم مرطب على هذه الوصفة، لتحصلي على بشرة ناعمة ومتوردة.

طريقة تحضير تنت طبيعي بجل الصبار

يمكنك عمل تنت طبيعي باستخدام جل الصبار وخلطة مع مكونات أخرى، وهذه المكونات هي:

بنجر مسلوق.

فيتامين e

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة تحضير تنت جل الصبار:

يجب أتباع عدة خطوات للحصول على تنت جل الصبار في المنزل، بطريقة صحيحة وأمنة على بشرتك، وهذه الخطوات كالتالي: