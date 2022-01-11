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عمر شويل - جدة المشروب العسكري الفتاك .. للقضاء على الكرش والارادف نهائيا في 7 أيام بدون رياضة ولا رجيم - ثقفني
المشروب العسكري الفتاك .. للقضاء على الكرش والارادف نهائيا في 7 أيام من الشائع والمعروف أن الشاي الأخضر للتخسيس من أكثر الطرق والوسائل الناجحة في التخلص من الوزن الزائد والحصول على جسم مثالي ورشيق، وللشاي الأخضر فوائد متعددة حيث أنه يمد الجسم بالطاقة والمعادن المفيدة وكذلك العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل مستمر، وسنوضح لكم في السطور التالية من مقالنا اليوم أبرز وأهم فوائد تناول الشاي الأخضر للتخلص من الدهون الزائدة والكرش وترهلات البطن وكيفية عمل المشروب وتناوله بشكل يومي.
كيفية استخدام وتحضير الشاي الأخضر للتخسيس
- قومي بغلي كوب كبير من الماء النقي.
- ثم أضيفي إليه بعض الأوراق من الشاي الأخضر واتركيه بداخله لعدة دقائق ثم صفيه بالمصفاة واشربيه.
- قومي بشربه يوميًا كل صباح على معدة فارغة لمدة شهر كامل واحصلي على أفضل وزن وأكثر جسم رشيق.
أهم الفوائد الصحية لتناول وشرب الشاي الأخضر يوميًا
- يعمل الشاي على حرق الدهون بمعدل كبير وخاصة الدهون المتراكمة في البطن والجوانب ويجب تناوله بدون سكر حتى تزداد فعاليته.
- يساعد في حماية الجسم من نزلات البرد الحادة حيث أنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تقوي الجسم والمناعة ضد أي أمراض وفيروسات قد تصيبه مثل البرد والإنفلونزا.
- يزيد من يقظة الدماغ البشري لاحتوائه على نسبة من الكافيين الذي يحتاجه الجسم والنسبة مناسبة وغير ضارة.
- يقي الجسم من خطر الإصابة بالأورام السرطانية حيث أنه يقضي على الخلايا السرطانية قبل نموها.
- مفيد للدماغ البشرية والمخ حيث أنه يقلل من احتمالية إصابة المخ بالخرف والزهايمر وكذلك مرض باركنسون ويقلل من ظهور الشيخوخة حيث أنه يعزز عمل الدماغ.
- يعمل على ضبط مستوى السكر في الدم وهو مفيد جدًا للمصابين بداء السكري بكل أنواعه.
- حيث أنه يجعل الجسم يشعر بحساسية شديدة ضد الأنسولين وبذلك يتم خفض مستوى السكر في الدم.
- يحمي القلب من الأمراض ويقويه كما أنه يقوي الأوعية الدموية ويمنع تصلب الشرايينز
- حيث أنه يخفض من نسبة الكوليسترول في الدم.
- يقي الجسم من العديد من الأمراض الخطيرة ويمكن تناوله مع العسل الأبيض للزيادة من فوائده بحيث لا يحتاج إلى سكر إضافي.
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