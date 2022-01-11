المشروب العسكري الفتاك .. للقضاء على الكرش والارادف نهائيا في 7 أيام بدون رياضة ولا رجيم

المشروب العسكري الفتاك .. للقضاء على الكرش والارادف نهائيا في 7 أيام من الشائع والمعروف أن الشاي الأخضر للتخسيس من أكثر الطرق والوسائل الناجحة في التخلص من الوزن الزائد والحصول على جسم مثالي ورشيق، وللشاي الأخضر فوائد متعددة حيث أنه يمد الجسم بالطاقة والمعادن المفيدة وكذلك العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل مستمر، وسنوضح لكم في السطور التالية من مقالنا اليوم أبرز وأهم فوائد تناول الشاي الأخضر للتخلص من الدهون الزائدة والكرش وترهلات البطن وكيفية عمل المشروب وتناوله بشكل يومي.

كيفية استخدام وتحضير الشاي الأخضر للتخسيس

قومي بغلي كوب كبير من الماء النقي.

ثم أضيفي إليه بعض الأوراق من الشاي الأخضر واتركيه بداخله لعدة دقائق ثم صفيه بالمصفاة واشربيه.

قومي بشربه يوميًا كل صباح على معدة فارغة لمدة شهر كامل واحصلي على أفضل وزن وأكثر جسم رشيق.

أهم الفوائد الصحية لتناول وشرب الشاي الأخضر يوميًا