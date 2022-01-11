مقرمشة وطرية.. طريقة تخزين البطاطس الفارم فريتس ألذ من الجاهزة وابهري أفراد أسرتك

إن طريقة تخزين البطاطس يمكن القول أنها من أبسط وأسهل الطرق سواء كانت هذه الطريقة من خلال القلي أو من دون القلي، حيث أن الكثير يحبون القيام بتخزين البطاطس في الكثير من الأوقات على مدار العام كله، حيث تعتبر البطاطس من الوجبات الأساسية التي من الممكن أن يتم أكلها بالعديد من الأشكال.

طريقة تخزين البطاطس

إن طريقة تخزين البطاطس البوم فريت تأخذ الكثير من الوقت والمجهود، كما أنها تنقسم إلى طريقتين مختلفتين حيث أنها من الممكن أن تخزن بشكل مقلي، أو أن تخزن بشكل من عادي ومن دون القلي وذلك من خلال الخطوات البسيطة القادمة:

تخزين البطاطس بالقلي

في البداية للتخزين بهذه الطريقة من الضروري أن نقوم بشراء حجم حبات البطاطس الكبيرة.

بعد ذلك نقوم بغسلها بشكل جيد وتقشيرها وتقطيعها في شكل أصابع أو شيبسي حسب الرغبة.

ثم نقوم بعد ذلك بإعادة غسلها مرة ثانية ونقوم بتصفيتها.

نقوم بعد ذلك بوضع إناء به زيت ساخن ونقوم بوضع البطاطس فيها حتى يصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك نقوم بإخراج البطاطس من الزيت ووضعها على ورق المطبخ.

ثم نتركها إلى أن تبرد ويتم وضعها بعد ذلك في أكيس بأحجام مختلفة.

ونضعها في الفريزر، وعند الحاجة نخرجها ونتركها تبرد وتوضع في الزيت لإكمال القلي.

تخزين البطاطس من دون القلي

يفضل استخدام البطاطس ذات الحجم الكبير أو المتوسط.

بعد ذلك يتم غسلها وتقطيعها على حسب الشكل وللحجم الذي نرغب فيه.

نحضر بعد ذلك إناء به ماء نضعه على النار إلى أن يغلي.

وعندما يغلي نضيف له كوب خل ثم نقوم بوضع كمية البطاطس.

نقوم بعد ذلك بترك الماء يغلي لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

بعد ذلك نقوم بتصفية البطاطس من الماء، ونقوم بوضعها في ماء بارد سريعا.

ونترك البطاطس إلى أن تبرد ثم نقوم بتعبئتها في أكياس ونضعها في الفريزر لوقت الحاجه.

هذا وقد تعرفنا معكم بشكل واضح على طريقة تخزين البطاطس سواء من خلال القلي أو من دون القلي، ولك حرية الاختيار بالطريقة التي ترغبين في تخزين البطاطس بها، فالبطاطس من أهم المواد الغذائية التي يمكن أن تستخدم بشكل دائم ومستمر، والتي تحتاج الكثير من السيدات إلى تخزينها.