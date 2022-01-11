وردية كالحرير.. طريقة عمل كريم لتشققات القدمين فعال ومضمون 100% من أول مرة مهما كانت شديدة

طريقة عمل كريم لتشققات القدمين بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وبمكونات متوفرة في أي مكان، فهو يعمل بشكل فعال ومضمون على التخلص نهائيا من مشاكل تشققات القدم وجفافه، من خلال المواظبة على استخدامه بشكل يومي للحفاظ على ترطيب الجلد خاصة بالقدم لأنه معرض للجفاف أكثر من أي جزء أخر بالجسم.

طريقة عمل كريم لتشققات القدمين

للتخلص من مشاكل جفاف الجلد خاصة الموجودة بالقدمين، اليكم وصفة مكوناتها طبيعية 100% وموجودة بكل بيت و سنتعرف عليها من خلال النقاط التالية:

كوب من دقيق الأرز.

نصف كوب من عصير التفاح.

ربع كوب من خل التفاح.

ملعقتين من عسل النحل الطبيعي.

علاج تشققات الكعبين

خطوات سهلة وبسيطة للحصول على كريم طبيعي للتخلص من تشققات القدمين بالمنزل وهي:

يتم خلط دقيق الأرز وعصير التفاح وخل التفاح وعسل النحل داخل وعاء، ويتم التقليب حتى الحصول على عجينة سميكة.

ضعي بعد ذلك قدميك في ماء دافئ لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

بعد ذلك قومي بوضع العجينة على مكان تشققات القدم مع الفرك لمدة خمس دقائق.

اغسلي بعد ذلك القدمين جيدا، مع ضرورة التجفيف الجيد لهم.

واظبي على الوصفة لأربع مرات بالأسبوع، خلال شهر ستلاحظين الفرق.

التخلص من تشقق القدمين نهائيا

المكونات

كوب من الخل

كوب من الملح الخشن.

ملعقتين من الفازلين.

ربع كوب من زيت الزيتون الطبيعي.

ماء مغلي.

الطريقة

نحضر وعاء كبير وعميق ونضع به الخل والملح والماء المغلي ونقلب جيدا.

نضع القدميين بعد ذلك بالوعاء حتى تغطي الماء القدم جيدا ونتركه لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك تجفف القدمين جيدا، ونضع مقدار من الفازلين مع زيت الزيتون على كامل القدم.

ثم قومي بارتداء كيس من البلاستيك وارتداء جوارب عليه طول الليل.

في الصباح اغسلي القدمين جيدا مع التجفيف.

احرصي على تكرار الوصفة على الأقل مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على نعومة القدمين.

بعد أن أخبرناكِ حول طريقة عمل كريم لتشققات القدمين فعند المواظبة على وضع كريم تشققات الكعبين بشكل مستمر، ستلاحظين الفرق في خلال مدة قصيرة لا تزيد عن شهر، فعند المداومة على الوصفات التي تم ذكرها في الفقرات السابقة ستحصلين على نتائج مرضية جدا في النهاية، و ستتخلصين من مشاكل تشققات القدم بشكل نهائي.