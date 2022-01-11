لعشاق القرفة.. طريقة عمل السينابون الطري بمقادير مظبوطة 100% وسر صوص سينامون رولز الأصلي

طريقة عمل السينابون، تحتل العديد من محركات البحث حيث ان هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون القرفة مما يجعلهم يعشقون حلوى لفائف القرفة او حلوى السينابون، لكن القليل منهم من يصنعها في المنزل، حيث ان طريقة عمل لفائف القرفة في المنزل ليست صعبة ولكنها تتطلب خطوات دقيقة، حتى تحصلي عليها باحترافية مثل محلات السينابون. لذلك سنقدم لكم الطريقة الاصلية للسينابون بخطوات بسيطة يمكنكم تحضيرها في المنزل وستحصلون على نتائج مذهلة، تمامًا مثلما تجده في المطاعم.

طريقة عمل السينابون الاصلي

عجينة السينابون تشبه الى حد كبير عجينة الكرواسون ولكن هناك اختلاف في طريقة الاعداد سنبينه في السطور التالية فقط التزمي المقادير والخطوات الخاصة بالطريقة الاصلية للسينابون لتحصلي على نتيجة مبهرة.

مكونات سينابون بالقرفة

طحين بمقدار 4 أكواب.

زبدة بمقدار ربع كوب.

سكر بمقدار نصف كوب

لبن بمقدار نصف كوب.

2 بيضة.

خميرة بمقدار ملعقتين.

ماء دافئ بمقدار كوب.

طريقة عمل الحشوة.

قرفة بمقدار معلقة.

سكر بمقدار كوب.

زبدة بمقدار ربع كوب.

طريقة تحضير عجينة السينابون الهشة

نضع الخميرة مع الماء وسكر بمقدار ملعقتين مع التقليب جيدا وتركها 10 دقائق.

ثم نضع الزبدة على النار مع الحليب مع التقليب حتى لا يفور.

ضع جميع المكونات مع بعض مع التقليب جيدا وتركها بضع دقائق.

بعد ذلك نقوم بوضع غطاء على العجين حتى تخمر.

قومي برش مكان فرد العجين بالطحين، مع تشكيل العجين على شكل مستطيل.

بعد ذلك نقوم تجهيز الحشوة عن طريق خلط السكر بالقرفة.

ثم نقوم برش على العجينة خليط السكر والقرفة.

ثم بعد ذلك تقطيع العجينة الى قطع متساوية صغيرة ولفها.

نقوم بعد ذلك بتحضر صانيه وندهنها بقطعة زبدة ثم نقوم بوضع قطع العجينة فيها عالى جانبها.

ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة 20 ـ 30 درجة.

صوص السينابون الاصلي

يعد شكل من أشكال الزينة يتم وضعه على السينابون للتزيين، ويتميز بالقوام المتماسك والطعم الحلو.

مقادير صوص السينابون

سكر بمقدار كوب.

لبن سائل بمقدار كوب.

بالإضافة الى لبن بودر بمقدار كوب.

كريم شانيته بمقدار 4 معالق كبيرة.

جبنة كريمة بمقدار 4 مكعبات.

زبدة طرية بمقدار ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير صوص السينابون الاصلي

نحصر الخلاط ونضع فيه لبن بودر وسكر بودر ولبن سائل وكريم شانيته ونضربهم في الخلاط جيداً.

ثم بعد ذلك نضيف اليهم الزبدة وجبنة الكريمة ونخلطهم مع بعض في الخلاط.

نقوم بعد ذلك بوضعه في الثلاجة لمدة ساعة حتى نحصل على قوام متماسك.

ثم نقوم بتزيين السينابون بالصوص ويمكن رش القليل من صوص الكراميل للتزين او قطع عين جمل مجروش.

في الختام نكون قد عرضنا طريقة عمل السينابون وطريقة عمل الحلو في التزيين صوص السينابون الأبيض، كما يحتوى السينابون على فوائد لأنه يضم الزبدة التي تحتوى على فيتامين د والكالسيوم، ويمكن تناول منه كمية اذا كنت تعانى من هشاشة في العظام.