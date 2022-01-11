أقوي كريم جبار.... كريم القهوة لتفتيح الوجة والاماكن الداكنة في الجسم وشد البشرة ونضارتها 

كريم القهوة لتفتيح الوجة والاماكن الداكنة في الجسم، تلجأ كل امرأة عن طرق مختلفة يتم بها تفتيح الأماكن الحساسة والوجه لتكون في أفضل مظهر لها، وتختلف الطرق التي تستخدم في تبييض الوجه والجسم حيث يمكن اللجوء إلى استخدام المنتجات الطبية أو استخدام الليزر والوسائل الطبية في التفتيح ولكن هذه الطرق تعتبر مكلفة للكثير من الأشخاص، ولذلك سوف نوضح في هذا المقال كيفية استخدام كريم البانثينول مع مكونات طبيعية لتفتيح الأماكن الحساسة والوجه.

كريم القهوة لتفتيح الوجة والاماكن الداكنة في الجسم

يعتبر كريم البانثينول من الكريمات المفيدة للبشرة ويمكن استخدامه في تفتيح البشرة، ويمكن تجهيز الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

مكونان كريم القهوة لتفتيح الوجه

ملعقة كبيرة من النشا.

خمس ملاعق من دقيق الأرز.

ملعقة ماء ورد

ملعقتين من كريم البانثينول.

ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة من القهوة.

طريقة تحضير كريم القهوة لتفتح الوجه

في إناء نقوم بإضافة عصير الليمون مع ماء الورد وخلطهم جيداً.

نقوم بوضع القهوة مع النشا ونخلطهم مع باقي المكونات، ثم يتم وضع دقيق الأرز إلى المكونات ونقلبهم جيداً.

يتم غسل البشرة وتطهيرها جيداً لإزَالة أي أتربة موجودة في البشرة.

يتم تطبيق المزيج على البشرة وتركه لمدة نصف ساعة على الأقل لكي تتشربه البشرة تماماً.

نقوم بعد ذلك بغسل الوجه أو المنطقة الغامقة بواسطة الماء البارد.

يمكن تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع حتى يتم الوصول إلى نتيجة فعالة.

وصفة القهوة وكريم البانثينول

طريقة اخري لتحضير كريم القهوة للبشرة لتفتيح البشرة ونضارتها

مكونات كريم القهوة وكريم البانثينول للبشرة

2 ملعقة من القهوة المطحونة.

ملعقة عصير ليمون.

2 ملعقة من اللبن.

ملعقة من المياه.

وملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة زيت زيتون.

وملعقة من كريم البانثينول.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة تحضير كريم البانثينول لتفتيح الوجه