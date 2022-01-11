بالخلطة الرهيبة.. طريقة عمل الحمام المحشي فريك أو أرز بكل أسراره أحلى من المطاعم

طريقة عمل الحمام المحشي، متصدرة فى كل محركات البحث حيث ان تلك الوجبة الشهية والتي تتميز بها عدة مطاعم، والتي يعشقها الكثير قد تكون عند البعض صعبة، لكن هي في الحقيقة سهلة جدا، ويعد الحمام من أهم الأطباق التي تقدم على المائدة الرمضانية، سوف نقدمه اليوم بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة عمل الحمام المحشي

يتم عمل حشو الحمام بأكثر من طريقة نعرض لكم اشهرها على الطلاق، سنعرضها لكم بسهولة تسطيعي اعدادها و استمتعي بالطعم الرائع للحمام المحشى مثل المحلات.

الحمام المحشى فريك

مقادير الحمام المحشي بالفريك

كوبان من الفريك.

ملعقتان زبده.

كوب من المياه.

قرفة مطحونة.

ملح.

فلفل أسود.

ماء مغلي لسلق الحمام.3

ورق لورا وحبهان وبهارات. مشكلة لسلق الحمام.

ملح وخل وشرائح الليمون لغسل الحمام .

بصل كبيرة مقطعة مكعبات.

طريقة حشو الحمام بالفريك

نقوم بغسل الحمام جيدا ثم نضعه في طبق كبير الحجم ونضيف الماء وشرائح الليمون والخل والملح.

وبعد ذلك يتم نقعه مدة لا تقل عن ساعة حتى تتخلصي من أي زافرة.

ثم بعد ذلك نقوم بتصفيته من الماء جيدا.

بعد ذلك نقوم بتقطيع بصلة كبيرة إلى مكعبات و نشوحها في حلة علي النار في قطعة من الزبدة أو السمن البلدي.

ثم نضيف الفريك المغسول جيدا ومنقوع في ماء مغلي لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بوضع البهارات القرفة والبهارات المشكلة والملح، نقلب جيدا ثم نقوم بوضع الماء ونتركه على النار حتى يتشرب المياه كلها.

طريقة حشو الحمام

بعد غسل الحمام ونقعه وتنشيفه جيدا من المياه، نقوم بفصل الرقبة عن الجلد ونقطعها.

بعد ذلك نفصل جلد البطن عن اللحم حتى نستطيع ان نحشيها بالفريك.

ثم نحشى الرقبة بالفريك ثم بعدها نقوم بحشو البطن بين الجلد واللحم، ونترك فراغ حتى يأخذ الفريك حجمة مع النضج.

في حلة نقوم بوضع المياه والتوابل والبصل والملح ونقوم بسلق الحمام.

نتركه حتى ينضج ويتم تحميره في الزيت أو السمن البلدي.

الحمام المحشي رز

مقادير الحمام المحشي رز:

كوبين من الأرز.

ربع كيلو من كبد الحمام.

ملح وفلفل اسمر.

ثلاث حبات من البصل.

2 ملعقة كبيرة من السمن البلدي أو الزبدة.

كوب من المياه.

طريقة حشو الحمام بالارز

نقوم بوضع قطعة من الزبدة أو السمن البلدي على النار ونتركها حتى تسخن.

بعد ذلك نقوم بوضع البصل ويشوح البصل جيدا.

ثم نقوم بوضع الكبد مع الاستمرار في التقليب.

بعد ذلك نقوم بوضع التوابل، ونضيف إليه الأرز ونقلب.

ثم يضاف الماء ويترك على النار حتى ينضج.

ونقوم بحشو الحمام وسلق الحمام بنفس الطريقة الأولي ثم نقوم بتحميره في الزيت أو السمن البلدي.

وفى الختام نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن أفضل طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك أو أرز، بطريقة سهلة وبسيطة بدون تعب أو جهد و باحترافية مثل المحلات.