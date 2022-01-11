انسي التعب.. أفضل طريقة لتقشير الثوم في أقل من عشر ثوان مهما كانت كميته بسرعة الصاروخ

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عمر شويل - جدة أفضل طريقه لتقشير الثوم في أقل من عشر ثواني حيث أن الثوم من النباتات العشبية التي لا مفر من استخدامها في المطبخ سواء كانت مفرومة أو مهروسة أو مجفف التي يحدث عند تقشيرها رائحة كريهة تدوم في اليد ساعات من اليوم، لدرجة أن هناك عدد من السيدات التي تطرقت إلى شراء بعض الأدوات تقشير الثوم المتطورة الحديثة، ولكن سرعان ما ظهرت نتائجها بالفشل، ولذلك نقدم لكم أفضل الطرق لتقشير الثوم في عشر ثوان.

أفضل طريقة لتقشير الثوم في أقل من عشر ثوان

البرطمان، تعتبر طريقة البرطمان أفضل طريقة لتقشير الثوم، قومي بوضع الثوم في برطمان فارغ جاف من الداخل، كما يمكنك وضع ثمرة الثوم كاملة في البرطمان وإحكام غلقها، ثم قومي برج البرطمان جيدا ويمكنك راحة يديك بين وقت وآخر، قومي بإخراج الثوم من البرطمان ستجدينه قد انفصلت عن القشر، هذه الطريقة تنفع جيدا كمية الثوم الكبيرة.

تقطيع الجذور والميكرويف

نقوم بتقطيع جذر الثمرة بالسكين أو نقطعها نصفين.

نقوم بوضع الثوم في الطبق وندخله لمدة دقيقة في الميكروويف.

ستجده مفصول عن القشر.

وسيكون بإمكانك التخلص من القشر بسهولة.

الماء البارد أو المغلي

حيث نقوم بوضع الثوم تحت الماء البارد أو المغلي لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتصفيته من الماء البارد حيث يعمل الماء البارد على التخلص من القشرة بسهولة.

فوائد الثوم للجسم والشعر

أن نبتة الثوم العشبية من أهم النباتات في مطبخ البيت وذلك لاحتوائها على العديد من الفوائد للجسم و الثوم له فوائد عديدة عند تنوله على الريق ومنها الآتي:

الوقاية من الجلطة الدموية

مغذي ومقوي مناعي ضد الأمراض المعدية، وقد استخدم في الفترة الأخيرة المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وله عدد كبير من الفوائد للشعر يساعد على حماية الشعر من التساقط ؛ لاحتوائه علي العديد من الفيتامينات المقوية للشعر مثل السيلينيوم و الكبريت.

كما انه له فوائد عديدة للجسم بشكل عام حيث يساعد على تذويب الحصى.

صحة الجلد تساعد على التئام الجروح.

ينشط الدورة الدموية بالجسم.

وهنا نذكر أن قدمنا لكم استخدامات الثوم في المطبخ وطرق السيدات للتخلص من رائحته بطريقة متطورة. وأيضا وضحنا أفضل طريقة لتقشير الثوم في أقل من عشر ثوان. وقمنا بإضافة فوائد الثوم لزيادة من استخداماته في حياتنا اليومية.