نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للاصفرار.. تبييض الأسنان بسرعة فائقة وإزالة الجير بمكون منزلي يغنيك عن زيارة الطبيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الأسنان بسرعة فائقة هو هدف أغلب الأشخاص، حيث أن بعض أنواع معجون الأسنان قد لا تكون مناسبة للبعض وقد تؤدي فيما بعد إلى الإضرار بمينا الأسنان، لذلك يبحث الكثيرين عن وصفات طبيعية تعمل على تسريع بياض الأسنان مع المحافظة عليها، والتي سنرشدك إليها من خلال المقال.

تبييض الأسنان بسرعة فائقة

يمكنك المحافظة على أسنانك وجعلها ناصعة البياض من طريقة تبيض الاسنان من الصفار بالوصفات الطبيعية في وقت قصير، والتي سنشير إليها.

تبييض الأسنان بالكركم و عصير ليمون

استخدمي الكركم في تبييض الأسنان فوري وذلك لأنه يحتوي على مواد فعالة تعمل على ذلك، وذلك من خلال الطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الكركم.

بالإضافة الى ملعقة كبيرة من عصير الليمون الفرش.

وفرشاة أسنان نظيفة.

طريقة التحضير:

في طبق صغير قومي بوضع الكركم.

ثم أضيفي إليه عصير الليمون، وقلبي جيداً.

بعد ذلك استخدامي فرشاة الأسنان، واغمسيها في الخليط.

ثم بعد ذلك اغسلي أسنانك من الداخل إلى الخارج ومن الأعلى إلى الأسفل.

مع مراعاة أن يصل الخليط لجميع أسنانك.

بعد ذلك انتظري خمسة دقائق، ثم قومي بغسل أسنانك بالماء الدافئ.

كرري الاستخدام بعد كل وجبة بدلاً من المعجون.

وصفة الزنجبيل لتبييض الاسنان

قومي باستخدام الزنجبيل الذي يحتوي على مواد فعالة تعمل على تبييض الأسنان بسرعة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

بالإضافة الى ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ومعجون الأسنان الخاص بك.

وفراشة أسنان جديدة.

وعلبة من البلاستيك.

طريقة التحضير:

في علبة صغيرة ضعي الزنجبيل المطحون.

ثم أضيفي إليه عسل النحل الآن قد أصبح لديك مبيض أسنان.

بعد ذلك قومي بغسل أسنانك بالطريقة العادية بالمعجون الخاص بك لتزيلي بقايا الطعام.

ثم اغمسي الفرشاة داخل الخليط، واغسلي أسنانك بها.

بعد ذلك اتركي الخليط على أسنانك دقيقتين، ثم اغسلي أسنانك بالماء.

ثم كرري الوصفة مرتين يومياً.

يمكنك حفظ باقي الخليط في العلبة البلاستيك، واغلقيها جيداً وضعيها في الثلاجة واستخدميها وقتما تشائين.

في نهاية المقال قد نكون تحدثنا عن تبييض الأسنان بسرعة فائقة، وذلك من خلال طريقتين مضمونتين وهما الكركم وعصير الليمون وعرضنا مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها وطريقة استعمالها، كما عرضنا خلطة الزنجبيل ومكوناتها وطريقة تحضيرها وكيفية استخدامها.