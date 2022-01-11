معجزة كريم لبان الذكر: لشد الجسم وإزالة التجاعيد بشكل مضمون فوري2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم معجزة كريم لبان الذكر , التي تعد من افضل الكريمات التي تساعد في شد الجسم وإزالة الترهلات وإزالة التجاعيد من الوجه ولديه إمكانيات رهيبة وفعالة في جميع المجالات, ويحتوي لبان الذكر علي مواد صمغية وزيوت طيارة, وأيضا يحتوي علي فوائد عديدة ويستخدم في جميع المشاكل الصحية والجمالية, ويعد كريم لبان الذكر مشهور جدا في شد الجسم, ويشتهر عمله في كل منزل بمكونات بسيطة للغاية وطريقة تحضير سريعة جدا, ويمكن عمل كريم لبان الذكر بأكثر من طريقة مثل لبان الذكر والنشا لتفتيح البشرة أو مشروب لبان الذكر للصحة جيدا, سوف نتحدث من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل معجزة كريم لبان الذكر لشد الجسم ومعجزة في إزالة التجاعيد بطريقة مضمونة2022.

مكونات عمل معجزة كريم لبان الذكر لشد الجسم وإزالة التجاعيد فوري

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير هذه المعجزة الرهيبة في شد الجسم وإزالة التجاعيد وهي كالاتي:-

كوب من لبان الذكر.

كوب ونصف ماء مغلي.

معلقتين من الكريم المرطب أي نوع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير كريم لبان الذكر لشد الجسم في وقت قصير والحصول علي نتائج رهيبة للكريم بفضل الله وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ونصع فيه لبان الذكر ونضيف عليه الماء المغلي ثم نغطي الوعاء جيدا. ثم نتركه لمدة تتراوح من بين ثلاث أيام إلي اربع أيام مش اقل من المدة دي للحصول علي افضل نتائج. ثم نصفي الماء المنقوع بها لبان الذكر في وعاء أخر ونضع الكريم المرطب عليه ونقلب المكونات جيدا. ونستمر في التقليب حتي يصبح لدينا خليط متجانس وناعم وجاهز للاستخدام ويساعدكم بشكل فوري علي شد الجسم.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة بكل سهولة والحصول علي نتائج رهيبة بفضل الله وهي كما يلي:-