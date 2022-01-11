نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعب الغزال.. وصفة لإزالة تشققات القدم نهائياً وتنعيم الكعبين مهما كانت حالتهما في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لإزالة تشققات القدم نهائياً وتنعيم الكعبين، من المشاكل التي شاعت الفترة الأخيرة، وذلك لأنها لم تعطيها الاهتمام الكافي، والتشققات تنتج عن الوقوف لفترة طويلة على أرضيات تكون صلبة إلي حد ما، وارتداء الأحذية التي تكون غير مناسبة، وهذا أحد الأسباب التي يترتب عليها التشقق والكي بعض الطرق حتي تتخلصي منها.

وصفة لإزالة تشققات القدم نهائياً وتنعيم الكعبين

تخلصي من تشققات القدمين بسهولة بوصفات طبيعيي و بسهولة، و تخلصي من التشققات نهائياً، ايكم طرق تجعل قدميك وردية و ناعمة كبشرة الأطفال.

علاج تشقق القدمين الشديد بالزيوت النباتية

أصبحت تلك الزيوت من العلاج التي تساعد في التخلص من تشققات القدم والكعبين وذلك بوصفات طبيعية مائة في المائة، ومن هذه الزيوت زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت السمسم، ويمكنك استخدام اي زيت نباتي وابعدي كل البعد عن الزيوت المهدرجة.

طريقة استخدام الوصفة

‏انقعي قدميك في الماء والصابون وقومي بفركها بحجر الخفاف، وبعدها قومي بتنشيفها جيداً، وقومي بدهنها بأي زيت نباتي كما ذكرنا سابقاً، وترتدي جوارب واتركيها حتي الصباح، وانظري على النتيجة.

وصفة دقيق الأرز

يساعدك دقيق الأرز في التخلص من الجلد الميت، ويمنع الجفاف أو التشقق.

الطريقة

مزج بعض من دقيق الأرز مع بعض القليل من العسل الأبيض وضيفي إليه عصير التفاح وخل أيضاً التفاح، مع التقليب حتي تصبح العجينة سميكة.

وقومي بعد ذلك بإضافة زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون.

ادخلي رجلك بعد ذلك في ماء دافئ حتي مرور ١٠ دقائق.

بعد ذلك افركيها بالعجينة وكرري هذه الوصفة أكثر من مرة في الأسبوع.

علاج تشقق القدمين بالليمون

هذه الوصفة لم تكلفك أي شيء، فعليك أن تضعي قدميك في الماء من 10 دقائق حتي 15 دقيقة، في الماء الدافئ وعصير الليمون.

وابتعدي عن الماء الساخن، لأنه يجعل القدم أكثر جفافاً.

وبعد 15 دقيقة افركي كعبك بالحجر وقومي بغسله.

زيت فيتامين E

يعمل هذا الزيت على تنعيم الكعب المتشققة، وحتي وتفادي هذه المشكلة إتبعي الآتي

المكونات

3 أو 4 كبسولات من فيتامين ه

التحضير

فتح الكبسولات حتي يخرج ما بداخلها من زيت.

وضع الزيت على المنطقة المتشققة، وتدّليكها لمدة دقيقة.

وهذه الوصفة تكرر من مرتين أو ثلاث مرات يومياً.

وفي الختام، نتمنى أن يكون مقال وصفة لإزالة تشققات القدم نهائياً وتنعيم الكعبين بكل سهولة. و بوصفات طبيعية مائة بالمائة عرضنا لكى علاج تشققات القدم نهائيا واحصلي على كعبين ورديين ناعمين كبشرة الأطفال.