مرملة وبتدوب.. طريقة عمل البسبوسة مثل الحلواني بكل الأسرار والخبايا هاتخليكي شيف حلويات

طريقة عمل البسبوسة مثل الحلواني أمر يهتم به كثير من ربات البيوت، ونتيجة لذلك تعتبر الهريسة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار والصغار على حد سواء، ويمكن تحضير هريسة السميد بعدة طرق منها البسبوسة بالقشدة أو اللوز أو الشوكولاتة، وكل منها لها مذاق مميز وطعم رائع.

طريقة عمل البسبوسة مثل الحلواني

البسبوسة تركية المنشأ ومصنوع من دقيق السميد المصنوع من القمح الصلب وله لون ذهبي أغمق من الدقيق العادي، واليوم سنخبركم بجميع أسرار الحلواني لعمل البسبوسة المميزة.

المكونات:

3 فناجين كبيرة دقيق السميد.

3 فناجين كبيرة جوز الهند الناعم.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ثلاثة أرباع فنجان سمن بلدي.

ما يعادل كوب زبادي وكوب سكر أبيض.

عسل نحل مع رشة ملح.

أنواع المكسرات للتزيين مثل الفستق أو اللوز المقشر أو البندق المقشر.

طريقة عمل الشربات

نمزج كوبًا من السكر وكوبًا من الماء وعصير نصف ليمونة وملعقتين كبيرتين من عسل النحل ونصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

في قدر ونغلي مع التحريك باستمرار لمدة خمس دقائق.

ثم نرفع المقلاة عن النار ونترك الشراب ليبرد.

بسبوسة المحلات

يُمزج دقيق السميد مع جوز الهند المبشور ناعماً في وعاء خلط كبير، ثم يضاف السكر والباكينج باودر ويتبل بلمسة من الملح.

في وعاء منفصل، ضعي السمن وملعقة من العسل وسخنيها على نار خفيفة لبضع دقائق أو حتى يذوب السمن.

يضاف الزبادي ويقلب جيداً لمزج المكونات السائلة.

ثم تُسكب المكونات السائلة فوق المكونات الجافة، وَتَفْرُك المواد الجافة بقوة بالمكونات السائلة حتى يتم الحصول على عجينة متجانسة.

نقوم بدهن طبق للخبز بالسمن ثم نفرم عجينة السماد ونقطعها إلى قطع.

بعد ربع ساعة في فرن ساخن حتى يتحول لون وجهها إلى الأحمر، تسقى بالشربات البارد.

أسرار وخبايا عمل البسبوسة

بينما لا تزال البسبوسة ساخنة، يُسكب عليها القطر، والمرحلة الأكثر أهمية في عملية عمل البسبوسة هي تجفيف المكوّنات السائلة وفركها باليد، وهو ما أطلق عليه اسم بس البسبوسة، وهي ضرورية حتى تحصل البسبوسة على قوام جيد، طريقة عمل البسبوسة مثل الحلواني أصبحت الأن ليست بالسر عليكي سيدتي فقط أتينا إليك بالطريقة الأصلية لذا أبداي بعملها لعائلتك وأسرتك.