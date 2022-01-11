طريقة عمل الشاورما التركية الاصلية زى المطاعم بكل اسرارها مع الصوص والتتبيلة المميزة والرائعة

تعتبر طريقة عمل شاورما تركية. إحدى طرق عمل الشاورما الشهيرةوالمنتشرة فى دول الخليج وفي الوطن العربي كله. ويمكن تحضيرها باستخدام اللحم أو الدجاج. ومن أشهر طرق عمل شاورما التركية هي طريقة عمل شاورما تركية باللحم. وكذلك شاورما تركية بالدجاج. ويمكن تقديم بعض المقبلات والسلطات مثل الثومية والمايونيز والكاتشب وشرائح البطاطس المقلية مع الشاورما.والتي تجعل من مذاق الشاورما رائع ومميز. طريقة عمل سندوتشات الشاورما التركية هي الأشهر على الإطلاق من بين طرق عمل الشاورما ويمكن استخدامها كوجبة رئيسة.

طريقة ومكونات الشاورما التركية بالدجاج

مكونات الشاورما التركية اللذيذة والشهية

سبع حبات من صدور الدجاج المخلى ومقطعة إلى قطع وشرائح طولية.

ثم حبتان من الطماطم مقطعة شرائح.

ايضا حبتان من البصل شرائح.

كذلك ثلاث حبات من الفلفل الملون شرائح.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

مع ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

خمس ملاعق من الحليب السائل

نصف كوب عصير برنقال.

ملعقتان من عصير الليمون.

خبز لعمل السندوتشات.

مقادير بهارات الشاورما التركية

ملعقة كبيرة كمون.

ثم ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

مع ملعقة صغيرة بابريكا.

كذلك ملعقة صغيرة كزبرة مجففة.

ايضا ملعقة صغيرة فلفل أسود .

ثم ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملعقة صغيرة كركم.

مع ملعقة صغيرة زنجبيل .

كذلك ملعقة صغيرة قرفة.

ايضا ملعقة صغيرة من القرنفل

. ثم ملعقة من السماق.

نصف ملعقة من جوزة الطيب.

مع نصف ملعقة من الحبهان .

ملعقة شطة حسب الرغبة.

مكونات صوص الشاورما التركية

نصف كوب من الزبادى.

ثلاث ملاعق من الطحينة.

ملعقة من الكاتشب.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة من الفلفل الابيض.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق من الماء

طريقة تحضير وعمل الشاورما التركية المميزة واللذيذة بطريقة بسيطة

طريقة عمل التتبيلة السرية والرائعة جدا

نحضر وعاء كبير ثم نضع فية شرائح الدجاج وعصير الليمون والبرتقال والثوم المفروم.

اضافة الحليب وزيت الزيتون الى خليط الدجاج ثم اضافة جميع خلطة البهارات الى المكونات.

يتم تقليب شرائح الدجاج و جميع المكونات جيدا ثم يغطى الوعاء وتترك شرائح الدجاج مدة لا تقل عن ست ساعات حتى تتبل جيدا.

طريقة عمل صوص الشاورما التركية

في وعاء يتم خلط جميع مكونات الصوص حتى نحصل على خليط ثقيل القوام ويترك فى الثلاجة لحين الاستعمال.

طريقة عمل الشاورما التركية والتسوية